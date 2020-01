Berlin Film Festival: Jeremy Irons sarà a capo della giuria

Arrivano nuove informazioni sul Berlin Film Festival, che ha nominato come presidente della propria giuria l’attore britannico Jeremy Irons. Si tratta di una notizia importante, sulla strada che porterà il prossimo febbraio all’inizio della 70° edizione dell’evento. Il festival è uno dei più importanti a livello europeo e mondiale per la settima arte.

Berlin Film Festival, Jeremy Irons sarà il presidente della giuria

A commentare l’annuncio è stato il direttore artistico della manifestazione Carlo Chatrian, che ha così dichiarato:

“Con il suo stile caratteristico Jeremy Irons ha incarnato alcuni personaggi iconici che mi hanno accompagnato lungo il mio viaggio nel cinema, rendendomi consapevole della complessità degli esseri umani. Il suo talento e le scelte che ha fatto sia come artista che come cittadino mi rendono fiero di accoglierlo come presidente della giuria della 70° edizione della Berlinale“.

A questo, Jeremy Irons stesso ha poi aggiunto:

“È con un sentimento di grande piacere e onore non indifferente che assumo il ruolo di presidente della Giuria Internazionale per la Berlinale 2020, un festival che ho ammirato a lungo e a cui ho sempre amato partecipare. Essere in Berlino per il festival sarà un dono per me, offrendomi l’opportunità non solo di ricordarmi di quella bellissima città, ma anche di vedere la selezione di quest’anno scelti dal festival, seguita dall’opportunità di discuterne i meriti con i miei compagni membri della giuria“.

Attore di grande caratura internazionale, Jeremy Irons è recentemente comparso in diversi ruoli iconici per il mondo Nerd. Lo abbiamo infatti visto nei panni del maggiordomo Alfred Pennyworth in Batman v Superman: Dawn of Justice e successivamente in Justice League. Ancora più recentemente ha indossato i panni di Adrian Veidt alias Ozymandias nella serie TV Watchmen per HBO.

Cosa ne pensate? Siete convinti della scelta di Jeremy Irons per il Berlin Film Festival? Siete tra gli appassionati che seguono questa manifestazione?