Bill & Ted 3, Keanu Reeves e Alex Winter: messaggio speciale ai fan

Bill & Ted Face the Music è ufficialmente disponibile per la visione su VOD e in sale selezionate. Inoltre il tanto atteso trequel sta ottenendo buone recensioni. Bill & Ted 3 attualmente ha un 81% su Rotten Tomatoes, un risultato importante per un seguito della commedia che era in lavorazione da 29 anni. In onore dell’uscita del film, le star del franchise Keanu Reeves e Alex Winter hanno registrato un messaggio speciale ai fan. “Vogliamo prenderci un momento per dire grazie”, dice Winter nel video. “Grazie ai nostri fantastici fan in tutto il mondo per tutto il vostro supporto nel corso degli anni e per aver incarnato ciò che significa veramente essere eccellenti”, aggiunge Reeves. “Inizia la festa”, risponde Winter.

