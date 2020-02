Black Adam e Shazam! 2 girati insieme quest’estate

Sembra che il sequel di Shazam! e il tanto atteso Black Adam abbiano in comune l’inizio delle riprese. Una nuova indiscrezione svela che, per entrambi i film, queste dovrebbero aver inizio nel mese di luglio. La coincidenza non va comunque collegata alla possibilità di legami interni tra i due show. Lo stesso Zachary Levi ha infatti affermato che Black Adam sarebbe apparso al più in Shazam 3, chiudendo dunque alla possibilità di ritrovarlo nel secondo capitolo.

David F. Sandberg torna alla regia di Shazam! dopo aver incassato più di 300 milioni di dollari dal primo film di questo franchise. Zachary Levi e Asher Angel riprenderanno ovviamente i loro ruoli, rispettivamente di Shazam e Billy Batson.

Black Adam debutterà il 22 dicembre 2021

Asher Angel, lo scorso dicembre, aveva fatto trapelate indiscrezioni sulle riprese. Queste le sue parole: “Penso che le riprese inizieranno molto presto, sono davvero eccitato. Non so bene cosa succederà, non ho ancora letto la sceneggiatura”. L’uscita di Shazam! 2 nelle sale è fissata al 1 aprile 2022, mentre il 22 dicembre 2021 debutterà lo spin-off su Black Adam con protagonista Dwayne “The Rock” Johnson.

Black Adam, il cui vero nome è Theo-Adam o Teth Adam, è un personaggio immaginario dei fumetti pubblicati negli Stati Uniti d’America dalla DC Comics. Rappresenta uno degli avversari più potenti della Famiglia Marvel, è un guerriero egiziano potenziato dal Mago Shazam e, originariamente pensato per comparire in una sola storia, divenne un nemico abituale dopo che la DC Comics. Con gli anni, in particolare dopo l’inizio del XXI secolo, il personaggio è stato ridefinito come un antieroe corrotto. Entrando a far parte anche della Justice Society, seppure per breve tempo. Occupa la sedicesima posizione nella classifica dei cento più grandi supercriminali secondo il sito IGN nel 2009.