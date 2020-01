Bounty Law: Quentin Tarantino vorrebbe dirigere la serie TV

Bounty Law è il titolo della serie TV fittizia che ha portato al success Rick Dalton nell’ultimo film di Tarantino, C’era una volta a… Hollywood. E a quanto pare, presto potrebbe diventare realtà, almeno stando al regista che è pronto a portarla in televisione. Non solo, Tarantino sarebbe anche pronto a dirigerne tutti gli episodi. Una notizia che farebbe decisamente impazzire tutti i fan dell’autore americano.

Quentin Tarantino vuole portare Bounty Law in TV!

Tarantino ha parlato di questo progetto durante una lunga intervista in seguito alle tante Nomination agli Oscar ricevute dal suo ultimo film. L’autore ha confermato di avere già almeno cinque episodi della serie TV già scritti e ha spiegato le sue intenzioni per lo show:

“Per quanto riguarda la serie su Bounty Law, la voglio fare, ma mi richiederà un anno e mezzo. Ha avuto la sua introduzione in C’era una volta a… Hollywood, ma non la considero una vera e propria parte di quel film, anche se lo è. Qui non si parla di Rick Dalton che interpreta Jake Cahill. Qui si parla di Jake Cahill.

Tutto nasce da quando mi sono ritrovato a guardare serie come Wanted, Dead or Alive, The Rifleman e Tales of Wells Fargo, questi show da mezz’ora per entrare nella mentalità di Bounty Law, il tipo di show a cui Rick partecipava. Mi sono sempre piaciuti, ma mi sono davvero appassionato. Il concetto di raccontare una storia drammatica in mezz’ora. Lo guardi e pensi, wow, c’è un sacco di storytelling in soli 22 minuti. Ho pensato, chissà se riesco a farlo anche io?

E così sono finito a scrivere cinque episodi da mezz’ora. Quindi li farò e li dirigerò tutti“.

Voi cosa ne pensate? Sareste curiosi di vedere Quentin Tarantino al lavoro su un progetto di questo tipo? Siete pronti a seguire le avventure di Jake Cahill?