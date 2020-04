Cambia l’autore della serie su Obi-Wan Kenobi

Obi-Wan Kenobi ha trovato il suo nuovo sceneggiatore. La produzione del progetto destinato al servizio streaming Disney+ ha scelto Joby Harold. L’autore prenderà il posto di Hossein Amini che ha lasciato lo show per divergenze creative a gennaio. Prima di entrare nella serie ambientata nell’universo di Star Wars, Joby Harold ha firmato la sceneggiatura di film come John Wick 3: Parabellum e Army of the Dead. La serie dedicata al cavaliere jedi Obi-Wan Kenobi vedrà come protagonista l’attore Ewan McGregor. Alla regia della puntata ci sarà invece Deborah Chow.

La serie dovrebbe arrivare nel 2021

Ricordiamo che Obi-Wan Kenobi, conosciuto anche come Ben Kenobi, è un personaggio immaginario della saga fantascientifica di Guerre stellari. È stato interpretato da Alec Guinness nella trilogia originale, in cui ricopre il ruolo di mentore di Luke Skywalker a cui insegna le vie dei Jedi. E da Ewan McGregor nella trilogia prequel, dove è il Maestro e amico di Anakin Skywalker. Compare anche nel film Star Wars: The Clone Wars, nella serie omonima e in Star Wars Rebels. La serie dovrebbe essere fomrata da soli quattro episodi e probabilmente arriverà su Disney+ solo nel 2021.

Ewan McGregor in un’intervista rilasciata lo scorso anno, spiegò il cambio di rotta sulla serie. “Non era stata pensata come una serie, almeno non inizialmente”. Così ha aggiunto: “Quando abbiamo iniziato a parlare dell’idea, non c’era niente di scritto e tutto è cambiato davvero in fretta. Ma è eccitante il fatto che ora sia diventato realtà, perché penso che possiamo raccontare quella storia in diverse ore invece che in un colpo solo. E credo che sarà davvero bello“. McGregor ha inoltre aggiunto che le trattative con la Lucasfilm vanno avanti dal 2015, con lo studio determinato ad esaudire il desiderio dei fan.