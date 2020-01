Cancellate le serie su Howard il Papero e Tigra & Dazzler

Due serie animate Marvel che dovevano sbarcare su Hulu, Howard il Papero e Tigra & Dazzler, sono state cancellate. La conferma è arrivata direttamente da Kevin Smith. Queste le sue parole: “Ho ricevuto un messaggio da Dave Willis la mattina del 22 gennaio che mi ha detto “ci è successa la stessa cosa di Tigra & Dazzler”. Continua poi la spiegazione: “L’ho chiamato e gli ho chiesto: ‘significa quel che penso?’ E Dave mi ha detto di aver saputo che non ci sarebbe stato nessuno show su Howard”. E conclude: “L’unica spiegazione è stata che ‘non abbiamo piani per questo personaggio al momento'”. Kevin Smith ha commentato quindi con grande delusione quello che è accaduto.

Alas, Howard remains trapped in a world he never made. Thanks to #JephLoeb, @DaveWillis2 and the Best Duckin’ Writer’s Room for all the effort. May we all @Marvel meet again one day on something else! https://t.co/e05ad0zn1M — KevinSmith (@ThatKevinSmith) January 25, 2020

Kevin Smith deluso per la decisione

Per quanto riguarda Tigra & Dazzler, la serie aveva già subito uno stop. Tutto ciò nel momento in cui lo showrunner e gli sceneggiatori erano stati allontanati. La decisione fu spiegata nella ricerca di un nuovo team, quando in realtà era stata cancellata. Smith ha commentato la cancellazione di Howard il Papero anche attraverso twitter: “Purtroppo, Howard rimane intrappolato in un mondo che non ha mai fatto. Grazie a #JephLoeb, @ DaveWillis2 e alla Stanza dei migliori scrittori di Duckin per tutto lo sforzo”. Per poi auspicare: “Che tutti noi @Marvel ci incontreremo di nuovo un giorno per qualcos’altro!”

Infine Smith ha comunque dichiarato di aver compreso le ragioni. La ristrutturazione di Marvel Tv può essere una di queste: “Nel momento in cui What If… ? arriverà su Disney+, tutto questo sarà solo un ricordo lontano”. Resta comunque la delusione: Le persone diranno: “Guarda, è Uatu! Sta raccontando le sue storie!” Da persona che ha lavorato sullo show, è una delusione”. Ma anche il rispetto: “Da fan di Kevin Feige dico che tutto quel che decide lui va bene”. Ricordiamo, infine, che restano invece ancora in produzione M.O.D.O.K. e Hit Monkey.