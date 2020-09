Il Cavaliere Oscuro: svelata una scena cruenta tagliata

Sebbene la trilogia di Christopher Nolan Dark Knight fosse forse una delle interpretazioni più fondate, realistiche e quindi più oscure della mitologia di Batman, ogni capitolo ha continuato ad avere una valutazione PG-13. Inclusa quella de Il Cavaliere Oscuro, l’ultimo film della trilogia di Christopher Nolan. Tuttavia, in una nuova interessante discussione sul podcast, l’attore Matthew Modine ha rivelato che il suo personaggio nel film ha avuto una morte così orribile che Christopher Nolan ha deciso di tagliarla in modo che Il Cavaliere Oscuro non ricevesse una valutazione NC-17.

Matthew Modine illustra la scena

Matthew Modine ha rivelato la sorprendente possibilità di NC-17 per Il Cavaliere Oscuro mentre parlava al podcast ReelBlend di CinemaBlend. Ecco cosa ha detto: “Ha tagliato la mia scena della morte. Perché ha detto che era così violento che avrebbe ottenuto un rating NC-17″. Per poi aggiungere: “Marion Cotillard – dopo la morte di Bane e Batman, Chris [Bale] viene pugnalato, sale su uno di quei veicoli. Comincia a scappare e io le sto sparando. E sono stato investito cadendo a terra morto. Ma è stato così violento”.

Una scena dunque molto cruenta: “Lo stuntman è stato investito dalla macchina. Hanno messo un oggetto di plexiglass sulla parte anteriore [della macchina] e lui è stato colpito. Avevano delle corde per tirarlo in aria, ma è salito e l’hanno fatto cadere da circa 15 piedi, e il rumore del suo corpo che colpisce la strada di ciottoli di fronte alla Borsa di New York, è stato disgustoso”.

Matthew Modine ha ricordato: “di aver guardato Christopher Nolan quando l’abbiamo girato e la sua faccia era bianca. Era come, ‘OK, andiamo avanti. Abbiamo capito. “Ma era come,” Oh mio Dio, quel ragazzo si alzerà? Sta bene?” Scelta obbligata: “Ma [Nolan] ha detto che se l’avesse inserito nel film, avrebbe ottenuto un punteggio NC-17 perché era così violento”. Nella fase finale del film, il personaggio dell’attore Matthew Modine è stato semplicemente colpito e ucciso. Anche se è ancora un momento sconvolgente, non è neanche lontanamente orribile come era stato originariamente pianificato. Soprattutto considerando che Il Cavaliere Oscuro avrebbe avuto una valutazione NC-17, che sarebbe stato un “risultato” piuttosto imponente per un film di Batman, soprattutto per l’epoca.