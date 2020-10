Daniel Kaluuya al lavoro su un film su Barney

Il film live-action di Barney potrebbe fornire una svolta straziante sulla canzone più famosa della serie. “Barney ci ha insegnato: ‘Ti amo, tu mi ami. Non vuoi dire che mi ami anche tu?’ È una delle prime canzoni che ricordo, e cosa succede quando non è vero? “ ha detto a Entertainment Weekly il produttore Daniel Kaluuya. “Ho pensato che fosse davvero straziante. Non ho idea del perché, ma sembra che abbia senso. Sembra che ci sia qualcosa di inaspettato che può essere toccante ma ottimista. Soprattutto in questo momento, penso che sia davvero necessario.” L’adattamento teatrale è stato annunciato nel 2019. Non sono stati annunciati dettagli sul casting o data di uscita e i dettagli della trama sono scarsi.

Le parole di David Carrico

Il produttore David Carrico spera “che” ti amo, tu mi ami “rimanga bloccato in testa ovunque, ancora una volta“. Daniel Kaluuya di Black Panther e Get Out disse all’epoca: “Barney era una figura onnipresente in molte della nostra infanzia, poi è scomparso nell’ombra. Siamo entusiasti di esplorare questo avvincente eroe dei giorni nostri e vedere se il suo il messaggio “Ti amo, tu mi ami” può resistere alla prova del tempo”. “Lavorare con Daniel Kaluuya ci consentirà di adottare un approccio completamente nuovo nei confronti di Barney che sorprenderà il pubblico e sovvertirà le aspettative”, ha detto in precedenza Robbie Brenner, capo dei film Mattel.

Creata da Sheryl Leach, Barney è una bambola Tyrannosaurus rex viola e verde imbottita che prende vita per offrire messaggi educativi e di ispirazione ai bambini. La serie per bambini Barney & Friends è andata in onda dal 1992 al 2009 per un totale di 14 stagioni e 268 episodi. Barney è l’ultima proprietà Mattel ad aver ottenuto il trattamento cinematografico dopo View-Master, Barbie, Hot Wheels e American Girl.

Come Barney, le notizie su questi film sono rimaste limitate. Anche View-Master è stato annunciato nel 2019, ma deve ancora ingaggiare un regista o uno sceneggiatore per accettare il progetto. Margot Robbie di Birds of Prey è stata confermata come protagonista nel film di Barbie nel 2019, ma da allora non sono stati annunciati nuovi sviluppi. Nel frattempo, Hot Wheels ha assunto Neil Widener e Gavin James per scrivere la sceneggiatura solo poche settimane fa.