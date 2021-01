Svelata la data di uscita della serie su The Mighty Ducks

Disney + ha rilasciato un teaser trailer di The Mighty Ducks: Game Changers, un nuovo capitolo della serie di lungometraggi. Nel breve filmato viene annunciata la data di uscita: venerdì 26 marzo. Il trailer riporta Emilio Estevez nel ruolo iconico di allenatore Gordon Bombay. Steve Brill, il creatore originale, scrittore e produttore esecutivo di tutti e tre i film, che ha anche generato un franchise NHL, è tornato come co-creatore e produttore esecutivo della nuova serie. Josh Goldsmith e Cathy Yuspa (The King of Queens, 13 Going On 30) sono co-creatori e serviranno come produttori esecutivi e showrunner.

La sinossi di The Mighty Ducks: Game Changers

Ecco la sinossi di The Mighty Ducks: Game Changers: “Nella stagione di 10 episodi ambientata nell’attuale Minnesota, i Mighty Ducks si sono evoluti da sfavoriti a una squadra di hockey giovanile ultra competitiva e potente. Dopo che il dodicenne Evan Morrow (Brady Noon) è stato tagliato senza tante cerimonie dai Ducks, lui e sua madre, Alex (Lauren Graham), hanno deciso di costruire la propria squadra di disadattati per sfidare la squadra che conosce solo la cultura della vittoria”. Una nuova sfida all’orizzonte: “Con l’aiuto di Gordon Bombay, riscoprono le gioie di giocare solo per amore del gioco”.

The Mighty Ducks: Game Changers è interpretato da Lauren Graham, Emilio Estevez, Brady Noon. Oltre a Maxwell Simkins, Swayam Bhatia, Luke Islam, Kiefer O’Reilly, Taegen Burns, Bella Higginbotham e DJ Watts. La serie sarà presentata in anteprima venerdì 26 marzo su Disney +.

“È stata una decisione facile riportare il Quack Attack con una svolta moderna e fresca“, ha affermato Agnes Chu, vicepresidente senior, Content, Disney + due mesi fa. “Per una generazione, ‘The Mighty Ducks’ è stato sinonimo di lavoro di squadra, amicizia e cuore e siamo entusiasti di vedere i Ducks volare insieme ancora una volta e portare il franchise a un nuovo pubblico in tutto il mondo. Siamo entusiasti di avere Emilio Estevez che riprende il suo ruolo iconico”, ha poi concluso.