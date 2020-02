DC Graphic Novel: Editrice Il Castoro pubblica la collana For Yung Adult

Editrice Il Castoro ha annunciato un’importante partnership con DC Comics che prevede la la pubblicazione in Italia della collana DC Graphic Novel for Young Adult. Avendo introdotto nelle librerie italiane i graphic novel di Raina Telgemeier, Victoria Jamieson e Shannon Hale, Editrice Il Castoro ha acquisito anche questo nuovo progetto editoriale ottenendo da DC Comics i diritti di pubblicazione.

Si tratta di una collana di graphic novel autoconclusivi dedicati appositamente per un pubblico di ragazzi e cosiddetti Young Adult e destinati specificatamente per le librerie. Ogni titolo è stato affidato alla narrazione dei più grandi autori best seller per ragazzi e YA americani e alle matite di importanti talenti del fumetto mondiale del momento.

Editrice Il Castoro feat. DC Comics

Questa partnership avrà inizio il 27 febbraio 2020 con la pubblicazione di Harley Quinn. Breaking Glass, pubblicato in Italia con il titolo Gotham arrivo!. dell’autrice best seller canadese Mariko Tamaki, vincitrice dell’Eisner Award e affermata autrice Marvel e DC Comics. Con i disegni del grande fumettista britannico Steve Pugh.

Harley Quinn. Gotham arrivo! è il racconto di come la quindicenne Harleen Quinzel viene mandata a vivere nella pericolosa Gotham City e diventa Harley Quinn una delle eroine più ribelli del mondo dei supereroi.

HARLEY QUINN. Gotham arrivo! di Mariko Tamaki, con le illustrazioni di Steve Pugh, sarà disponibile a partire dal 27 febbraio in libreria.

Anticipazioni sulla collana

Qui di seguito i prossimi volumi che arriveranno in italia grazie a Editrice Il Castoro: