Saiyuki: il manga diventerà un musical giapponese

Il manga di Kazuya Minekura sta per diventare un nuovo musical, intitolato Saiyuki Kageki-den -Sunrise. Il musical si svolgerà a febbraio 2021 presso il Cool Japan Park Osaka WW Hall di Osaka e lo Stellar Ball dello Shinagawa Prince Hotel a Tokyo. Il cast include: Hiroki Suzuki nel ruolo di Genjō Sanzo. Taizō Shiina nel ruolo di Son Goku. Yūki Hirai nel ruolo di Sha Gojō. Yūki Fujiwara nel ruolo di Cho Hakkai. Kōhei Norizuki nel ruolo di Hazel Grouse. Yoshihiko Narimatsu nel ruolo di Gato. Ujisuke nei panni del vescovo Filbert Grouse. Shun Mikami nei panni di Kōmyō Sanzo Mitsuru Karahashi nel ruolo di Ukoku Sanzo.

Kaori Miura impegnato alla sceneggiatura

Kaori Miura sta scrivendo la sceneggiatura e dirigendo il nuovo musical. Sayaka Asai sta componendo la musica. Il nuovo musical segnerà la parte finale della serie “Hazel Arc”. Il manga ha ispirato il musical Saiyuki Kageki-den -Burial- nel gennaio 2015, così come il musical Saiyuki Kageki-den -God Child- nel maggio 2014. Il musical Saiyuki Kageki-den -Dead or Alive- è uscito nel 2009, e il Il musical Saiyuki Kageki-den ~ Go to the West ~ ha debuttato nel 2008. Gli altri sono Kageki-den -Reload- è uscito a settembre 2015. Il musical Kageki-den -Ibun- è eseguito nel settembre 2018, con Miura come regista e sceneggiatore. Il musical Kageki-den -Darkness- è andato in onda nel giugno 2019 e il musical Kageki-den -Oasis- lo scorso febbraio. Miura è tornata a dirigere entrambi i musical.

La storia di Saiyuki Kageki-den -Darkness- è incentrata sulla festa Sanzo che incontra un prete straniero di nome Hazel che può resuscitare i morti. Il sacerdote è accompagnato dal suo seguace Gato. La storia di Saiyuki Kageki-den -Oasis- inizia con il gruppo che viene attaccato e Son Goku contrae improvvisamente una malattia mortale. Genzo Sanzo va da Hazel nel tentativo di rintracciare chi è responsabile. Nel frattempo, Son Goku, Sha Gojo e Cho Hakkai rimangono in un pacifico villaggio di yōkai, ma vengono presto trascinati in un conflitto incentrato sulle acque di un’oasi che mette l’uno contro l’altro yōkai e umani.

Il secondo volume rilasciato il 18 agosto

Kodansha Comics sta ripubblicando il manga Saiyuki di Minekura in volumi con copertina rigida di 400 pagine con nuove traduzioni. La società ha rilasciato il secondo volume in modo fisico e digitale il 18 agosto. La serie manga originale ha anche generato gli spin-off manga Saiyuki Gaiden e Saiyuki Ibun, oltre a tre serie anime televisive, un film anime e tre serie OVA. Il manga sequel Saiyuki Reload Blast arriva su Comic Zero Sum nel 2009, ma Minekura ha rallentato la sua pubblicazione del manga nel 2013 a causa della sua salute. L’anime Saiyuki Reload Blast è stato presentato per la prima volta a luglio 2017. Crunchyroll ha trasmesso la serie in streaming mentre veniva trasmessa e Funimation ha offerto un simuldub.