Disneyland Hong Kong chiuderà ancora per il coronavirus

Walt Disney World ha finalmente riaperto due dei suoi quattro parchi a tema lo scorso fine settimana. Gli altri due parchi, insieme a Disneyland Paris, riapriranno tra un paio di giorni. Solo un Disney Park, l’iconico Disneyland Resort, sarebbe dovuto rimanere chiuso. Eppure sembra che uno dei parchi che ha aperto in precedenza, Hong Kong Disneyland, è ora in procinto di chiudere per la seconda volta a seguito di un aumento nei casi COVID-19 nella zona. Il parco è stato il secondo a chiudere, annunciando la decisione solo un giorno dopo Shanghai Disneyland, e riaprendo poi dal 18 giugno. Disneyland e l’altro grande parco tematico dell’area, Ocean Park, chiuderanno nuovamente.

La Disney ha preso atto delle decisione del governo di Hong Kong

La Disney ha ora confermato che, in seguito alla decisione del governo di Hong Kong, il parco chiuderà. Non sembra che l’aumento dei casi sia effettivamente collegato direttamente al parco, semplicemente i parchi sono stati chiusi per precauzione. La chiusura inizierà il 15 luglio, lo stesso giorno in cui Epcot, Disney’s Hollywood Studios e Disneyland Paris sono attualmente in programma per riaprire. Mentre il parco chiuderà, gli hotel Hong Kong Disneyland Resort rimarranno aperti. Anche se non sappiamo ancora esattamente i tempi, sembra probabile che una chiusura di almeno un paio di settimane in più sarà il minimo.

Mentre un picco nei casi a Hong Kong certamente non avrà un impatto diretto sulle decisioni relative ad altri parchi. Anche i casi di COVID-19 sono in aumento in Florida, quindi è certamente possibile vedere una decisione simile anche lì. Inizialmente, Disneyland Resort stava pianificando di aprire il 17 luglio, ma a seguito di un picco nei casi in California, il governo dello stato ha deciso di prolungare la chiusura dei parchi a tema. Il centro commerciale Downtown Disney ha riaperto la settimana scorsa.