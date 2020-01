Death Note: in arrivo un nuovo capitolo del manga

A quattordici anni di distanza dalla sua conclusione, Death Note è pronto a fare ritorno. Crunchyroll ha infatti annunciato che un nuovo capitolo del celebre ed entusiasmante manga – una storia one-shot di 87 pagine, per essere precisi – debutterà sul prossimo numero del magazine a pubblicazione mensile Jump Square, in uscita in Giappone fra poco meno di un mese.

L’annuncio è stato fatto tramite il profilo Twitter @Crunchyroll soltanto poche ore fa. Ecco il post:

La descrizione ufficiale del nuovo capitolo di Death Note

NOTE: Justice or Evil: Several years after Light Yagami’s death… The notebook brought by the Shinigami Ryuk brings up the storm and the legend once again!

Il franchise

Il manga Death Note, scritto da Tsugumi Ōba e disegnato da Takeshi Obata, ha debuttato tra le pagine di Weekly Shōnen Jump l’1° dicembre del 2003. La serializzazione sul settimanale giapponese si è conclusa soltanto tre anni più tardi. Grazie al successo riscontrato, al manga iconico sono seguiti numerosi progetti, tra i quali l’anime, i light novel e diversi videogiochi.

Vale la pena ricordare l’omonima serie animata creata dallo studio d’animazione Madhouse, andata in onda in Italia su MTV dal 2008 al 2009. Per chi non l’avesse ancora vista, è attualmente disponibile all’interno del catalogo italiano di Netflix.

Nel 2017, Netflix ha rilasciato Death Note – Il quaderno della morte, un live action con la regia di Adam Wingard, attualmente al lavoro su un nuovo adattamento di Event Horizon. Il film, ispirato al manga di Ōba e Obata, vede la partecipazione di Nat Wolff nel ruolo di Light Turner. Margaret Qualley e Lakeith Stanfield impersonano rispettivamente Mia Sutton e L.

In Italia, l’opera del duo Tsugumi Ōba-Takeshi Obata è serializzata in volumi brossurati da Planet Manga.

Il magazine Jump Square con il nuovo capitolo di Death Note sarà in vendita a partire dal prossimo 4 febbraio 2020.