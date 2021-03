Dexter: il revival durerà più di una stagione?

Michael C. Hall ha lasciato una porta aperta, non scartando a priori l'ipotesi

Dopo aver mandato in onda uno dei finali più controversi di tutti i tempi, Dexter tornerà con una serie limitata di dieci episodi. Anche se c’è ancora molto che non sappiamo sul revival, i fan sono ansiosi di scoprire cosa riserva il futuro a Dexter Morgan (Michael C. Hall). Secondo una nuova intervista al protagonista, c’è addirittura la possibilità che il revival duri più di una stagione. “Sono riluttante a dire ‘decisamente'” ha dichiarato Michael C. Hall nel corso di un’intervista a NME. “Ciò che è sicuro per adesso è che ci sono 10 nuovi episodi.”

Le parole di Michael C. Hall

L’interprete di Dexter Morgan ha poi aggiunto: “Non vedo l’ora di tornare nei panni di Dexter. Non so davvero cosa aspettarmi, non mi sono mai riavvicinato a un ruolo dopo così tanto tempo prima d’ora”. Tuttavia: “Avendo Dexter in un contesto così diverso vedremo come andrà. È stato interessante capire come farlo e ho pensato che fosse ora di scoprire cosa diavolo gli sia successo”. L’attore ha inoltre spiegato: “Avevo solo bisogno di essere convinto dal passare del tempo, così da potermi allontanare da quella parte e permettergli di avere più possibilità”. Infine: “In realtà, si trattava di trovare una storia che sentivo valesse la pena raccontare. C’erano state altre proposte e possibilità per Dexter, altre strade che abbiamo intrapreso, ma questa era la prima per cui valeva la pena continuare.”

Michael C. Hall sarà affiancato nel revival di Dexter da Clancy Brown nei panni di Kurt Caldwell, Jamie Chung nei panni di Molly e Oscar Wahlberg nei panni di Zach. I nuovi episodi eviteranno l’ambientazione in Florida delle prime nove stagioni, invece si svolgeranno nella città di Iron Lake nello stato di New York.