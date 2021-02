Donald Glover sigla un importante accordo con Amazon

Donald Glover sta entrando in affari con Amazon Studios. Fonti informate sullo sviluppo della trattativa fanno sapere che il creatore della serie Atlanta ha lasciato la sua precedente casa, la FX di proprietà della Disney, per un accordo globale pluriennale, che si ritiene sia a otto cifre. Le fonti svelano anche che Malia Obama si è unita alla stanza degli scrittori di uno dei progetti iniziali di Glover, una mini-stanza per un progetto di Janine Nabers su una figura simile a Beyoncé. Anche suo fratello, Stephen Glover, che ha scritto e prodotto Atlanta, ha firmato un accordo generale presso lo studio, secondo una persona che ha familiarità con l’accordo.

In precedenza annunciato un riavvio di Mr. & Mrs. Smith

Come parte del patto, il lavoro di Donald Glover sarebbe stato anche presentato su un portale di contenuti su Amazon Prime Video. La notizia arriva pochi giorni dopo che Glover ha annunciato di essere a lavoro con Phoebe Waller-Bridge al reboot di Mr. & Mrs. Smith come serie televisiva per Amazon. Lo spettacolo, co-creato dalla scrittrice / produttrice di Atlanta Francesca Sloane, proviene da New Regency e Amazon Studios. Waller-Bridge ha un accordo generale con lo streamer, così come Sloane. Atlanta sarà disponibile nella sezione Star di Disney+ a partire dal 23 febbraio dopo aver fatto il suo debutto su Sky negli anni scorsi.

