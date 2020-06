HBO Max ha diffuso il primo trailer di Doom Patrol 2, la seconda stagione della serie DC sbarcata in Italia lo scorso ottobre. I nuovi episodi, in arrivo su HBO Max e DC Universe il 25 giugno prossimo, vedranno l’introduzione di un nuovo protagonista. Parliamo di Dorothy Spinner, interpretata da Abigail Shapiro, la figlia misteriosa di Niles Caulder che avrà dei poteri difficili da comprendere ma capaci di scatenare l’inferno sulla Terra.

La sinossi ufficiale di Doom Patrol 2

Doom Patrol 2 sarà composta da un totale di 9 episodi. Questa la sinossi ufficiale della seconda stagione: “Il gruppo più strano di eroi della DC – Cliff Steele aka Robotman (Brendan Fraser), Larry Trainor aka Negative Man (Matt Bomer), Rita Farr aka Elasti-Woman (April Bowlby), Jane aka Crazy Jane (Diane Guerrero) e Victor Stone aka Cyborg (Joivan Wade) – sono tornati di nuovo insieme per salvare il mondo”. Bisogna fare squadra: “Cioè, sempre che riescano a trovare un modo per crescere… sia in senso figurato che letterale. Dopo la sconfitta di Mr. Nobody, i membri della Doom Patrol ora si ritrovano in dimensioni ridotte e bloccati sulla pista di auto da corsa giocattolo di Cliff”.

Qualcosa è cambiato nella squadra di Doom Patrol: “Qui iniziano a gestire i loro sentimenti riguardo al tradimento di Niles Caulder aka The Chief (Timothy Dalton), mentre affrontano il loro problemi personali”. Arriva intanto un nuovo membro: “E mentre ogni membro affronta la sfida di crescere oltre le proprie esperienze traumatiche passate, deve unirsi per abbracciare e proteggere il nuovo membro della famiglia: Dorothy Spinner (Abigail Shapiro)“. Ovvero la: “Figlia di Niles, i cui poteri rimangono una minaccia misteriosa ma concreta, che potrebbero portare alla fine del mondo”.

La serie è prodotta da Berlanti Productions in collaborazione con la Warner Bros. Television, insieme a Jeremy Carver, Geoff Johns, Greg Berlanti, Sarah Schechter e Chris Dingess nei panni del produttore esecutivo.