Tornare a Downton Abbey con un drink

Con il nuovo titolo proposto da Panini Comics, ogni appassionato di Downton Abbey potrà sognare di farsi servire un drink dal mitico signor Carson. Arriva infatti sulle librerie nei prossimi giorni Downton Abbey – Il libro ufficiale dei cocktail, che raccoglie alcune delle ricette più originali e interessanti dell’epoca in cui si ambienta lo show. Un’idea eccezionale per accompagnare l’ennesimo rewatch delle avventure della famiglia Crawley.

Downton Abbey, debutta il libro dei cocktail

Questo volume è una sorta di sequel spirituale del Ricettario Ufficiale dei piatti visti nella serie, pubblicato qualche mese fa in Italia. Ora si passa a un altro aspetto chiave della società e ovviamente della tavola dell’epoca. Si tratta di una proposta originale e simpatica per chiunque voglia andare alla scoperta di un mondo nuovo di drink originali e raffinati, che ovviamente sarà particolarmente apprezzato da tutti i fan dello show inglese di grande successo.

A curare il libro è Lou Bustamante, con l’aggiunta di contributi di Annie Grey e del creatore di Downton Abbey Julian Fellowes. Nel corso del volume saranno disponibili tantissime ricette per cocktail originali e divertenti, con tutte le indicazioni per goderselo al meglio. Le diverse sezioni si basano sui momenti e sulle situazioni sociali in cui saranno più adatti i drink proposti. Per ognuno poi ci sarà un’indicazione specifica su quale bicchiere utilizzare per ognuna delle proposte.

Ci saranno oltre 50 schede in Downton Abbey – Il libro ufficiale dei cocktail. Ognuna è ricca di foto e curiosità per scoprire di più sulla storia dell’epoca e dello show. Un’idea che sicuramente farà felici i più appassionati dello show inglese.

Il volume sarà disponibile a partire dal 21 maggio, ma è già preordinabile su tutti i principali store online.