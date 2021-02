Annunciati i live action per Due Fantagenitori e Dora l’Esploratrice...

La sezione di programmi per bambini e ragazzi ha avuto ampio spazio nella presentazione tenuta ieri, 24 febbraio, dalla Paramount+. Brian Robbins, presidente della ViacomCBS Kids & Family, ha annunciato tra le altre cose una serie live action Due Fantagenitori. Anche Dora l’Esploratrice avrà un suo show in live action.

Live action per Due Fantagenitori e altre novità in arrivo su Paramount+

Grazie a Nickelodeon, la ViacomCBS può contare su molti contenuti per bambini e soprattutto su un vasto pubblico. Con l’ascesa delle piattaforme streaming, è diventato evidente che dei contenuti originali sono essenziali per catturare gli utenti. E le novità in arrivo non sono poche: oltre ai live action di Due Fantagenitori e Dora l’Esploratrice è stata anche annunciata la nuova serie per bambini Star Trek: Prodigy. I fan festeggiano poi la nascita degli Avatar Studios, dedicati all’universo di Avatar: The Last Airbender. Infine, per gli appassionati di iCarly arriverà presto un revival.

Non è ancora specificato se il creatore di Due Fantagenitori, Butch Hartman, sarà coinvolto in questo nuovo progetto.

La nuova serie su Dora l’Esploratrice

Robbins ha dichiarato che la nuova serie live action prenderà spunto da Dora e la città perduta, film del 2019.

La regia del film era affidata a James Bobin e Isabela Moner interpretava la giovane esploratrice. Nel cast Eugenio Derbez, Michael Peña, Eva Longoria, Adriana Barraza, Temuera Morrison, Jeffrey Wahlberg, Nicholas Coombe, Madeleine Madden e Danny Trejo.

La descrizione fornita da Nickelodeon per Dora e la città perduta è la seguente: “Avendo trascorso la maggior parte della propria vita esplorando la giungla con i suoi genitori, niente è stato in grado di preparare Dora all’avventura più pericolosa di sempre – le superiori. Esploratrice come sempre, Dora si trova in poco tempo a capeggiare un gruppo composto da Boots (una scimmietta, sua migliore amica), Diego, un misterioso abitante della giungla e un gruppo un po’ sgangherato di adolescenti. Lo scopo della loro avventura è salvare i suoi genitori e risolvere il mistero che si cela dietro a una città d’oro perduta.“