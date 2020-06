Dwayne Johnson manda un messaggio a Donald Trump

Dwayne Johnson ha condiviso un video in cui critica aspramente Donald Trump. Un gesto che nasce dalla sua reazione alle proteste a sostegno del movimento Black Lives Matter. L’attore ha dichiarato di provare frustrazione e rabbia per l’incapacità del miliardario di essere un leader. Un messaggio deciso che ha spinto i fan a chiedere la candidatura dell’attore.

Nel messaggio non viene mai pronunciato il nome di Donald Trump, ma le parole portano senza dubbi al presidente americano. Le domande di Johnson sono molteplici così come gli attacchi dovuti a svariate mancanze. Le affermazioni dell’attore hanno conquistato i suoi follower che lo hanno invitato a candidarsi alla presidenza, avendo dimostrato di possedere i giusti requisiti.

Il sostegno dei fan

Uno dei fan di Dwayne Johnson ha voluto sottolineare come: “Viviamo in una nazione in cui un ex wrestler professionista è più qualificato del nostro attuale presidente”. Mentre un altro fan ha sottolineato che: “Ti voterei come Presidente ora! Si solo te. Uomo d’affari intelligente, resistente, positivo, mentalmente forte, ispiratore, compassionevole, fatto da sé, di successo, concentrato sulla costruzione di altri, indipendentemente dallo sfondo, razza, religione, sessualità”. Un sostegno forte: “Abbiamo bisogno di più uomini come te in tutto il mondo”.

Non è un mistero il fatto che “The Rock” abbia più volte pensato di candidarsi in politica. Questo potrebbe rappresentare davvero il primo passo. Pochi giorni prima, oltre a condividere l’immagine nera simbolo del #BlackoutTuesday, Dwayne Johnson aveva condiviso anche uno scatto raffigurante un biglietto che riporta le ultime parole pronunciate da George Floyd: “I Can’t Breathe”. Dwayne Douglas Johnson, conosciuto anche come The Rock, è un attore, ex wrestler e produttore cinematografico statunitense di origini canadesi e samoane. Figlio e nipote rispettivamente di Rocky Johnson e di Peter Maivia, entrambi wrestler e membri della famiglia Anoa’i, Dwayne è pertanto definito un wrestler di terza generazione,inoltre diversi suoi zii, cugini e nipoti sono stati wrestler. Successivamente si è dato alla carriera cinematografica.