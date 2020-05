Élite è stata rinnovata per una quarta stagione. La conferma è arrivata direttamente dal profilo Twitter della serie targata Netflix.

Con un video, gli attori che saranno sul set di Élite 4, hanno annunciato i nuovi episodi in arrivo. “Siamo molto, molto contenti, davvero felicissimi di fare un grande annuncio. – hanno esordito – Ci hanno inviato i copioni della quarta stagione. Vi dico solo che promettono molto bene, ma preparatevi perché sarà bella intensa.” E ancora: “Mi piacerebbe vedere le vostre facce. Resterete di stucco. Ci saranno un sacco di novità che non immaginereste mai. Siamo già dipendenti. Non vediamo l’ora di condividere tutto con voi sullo schermo”.

Tante assenze nella quarta stagione

Insieme al video con gli attori di Elite, è apparso un post sul profilo Twitter di Netflix. Si legge: “Abbiamo pianto per chi ci ha lasciato, ma non vediamo l’ora di riabbracciare quelli che torneranno. #Élite4 al momento sono solo delle pagine bellissime ma poi si farà”. Nella quarta stagione non torneranno però Ester Expósito (Carla), Danna Paola (Lucrecia), Mina El Hammani (Nadia), Jorge López (Valerio) e Álvaro Rico (Polo).

Elite è una serie televisiva spagnola ideata da Carlos Montero e Darío Madrona. La serie narra le vicende di un gruppo di ragazzi adolescenti e tratta molte tematiche sociali. Specialmente la disuguaglianza economica, la criminalità, la tossicodipendenza, l’HIV, la fede religiosa, la sessualità e il razzismo. È distribuita dalla piattaforma Netflix per un totale di tre stagioni da otto episodi ciascuna. La serie comincia seguendo la vita di tre giovani di umili origini, Samuel, Nadia e Christian, che hanno ricevuto una borsa di studio per frequentare Las Encinas, un prestigioso liceo privato di Madrid. L’arrivo dei tre non sarà però facile.