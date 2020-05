Clark Gregg spiega il rapporto tra Agents of Shield e il MCU

Clark Gregg, presente nel Marvel Cinematic Universe fin dal primo Iron Man, ha ricordato il suo lungo viaggio. In vista dell’imminente uscita della settima e ultima stagione di Agents of SHIELD, ha riflettuto sui dodici anni nei panni dell’agente Phil Coulson. “A volte fatico a credere che sia successo”, ha esordito ai microfoni di Variety. Per poi continuare: “Quando hai un piccolo ruolo di una settimana o due in un film come Iron Man pensi, ‘E se iniziassero ad aggiungere scene per questo ragazzo? Non sarebbe fantastico? Dovrebbero davvero, se fosse intelligenti?'”. E ancora: “Ma di solito non accade. Ma ad un certo punto è successo, e mi sono ritrovato in altri film. “Oh hai un grande arco narrativo in The Avengers.” Che cosa?! E poi ho iniziato questa fantastica esperienza che mi ha tenuto qui per molto tempo e mi ha fatto conoscere un sacco di persone a cui voglio bene”.

Clark Gregg onorato di aver interpretato Phil Coulson

Clark Gregg, sull’agente Phil Coulson, ha poi ammesso: “Mi sento incredibilmente fortunato. Inoltre, ho conosciuto i fan in giro per il mondo. Non è un personaggio che solitamente lega con le persone, ma penso che Coulson abbia fatto centro perché avevano bisogno di una persona normale come loro, vulnerabile, in mezzo a tutto questo mondo. Per me è una cosa commovente”. Gregg ha avuto anche un pensiero per i tanti colleghi in difficoltà a causa del blocco causato da coronavirus. “Per quanto riguarda ciò che sta accadendo nel mondo, questo personaggio mi da là possibilità di guadagnarmi da vivere, di mantenere la mia famiglia con un lavoro costante. A volte le stagioni sono abbastanza lunghe da permettermi di mettermi qualcosa da parte. Ma saranno tempi incerti”.

Poi, sull’ultima stagione dello show, ha dichiarato: “Voglio capire come faranno i miei amici attori a supportare le loro famiglie, come si guadagneranno da vivere, come funzioneranno le produzioni con il COVID. È difficile non sentirsi particolarmente grati del fatto che questo show sia iniziato prima di tutto questo”.

Ricordiamo che Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. inizierà la messa in onda della sua ultima stagione il 27 maggio su ABC. La serie è interpretata da Ming-Na Wen, Chloe Bennet, Henry Simmons, Iain De Caestecker, Natalia Cordova-Buckley, Elizabeth Henstridge e Clark Gregg.