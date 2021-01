Elon Musk è ufficialmente il nuovo uomo più ricco del mondo

Elon Musk è la persona più ricca del mondo. L’imprenditore di Tesla e SpaceX ha ufficialmente superato Jeff Bezos di Amazon per il titolo di “I più ricchi del mondo” giovedì, grazie a un aumento del 4,8% del prezzo delle azioni di Tesla, che pone Musk davanti a Jeff Bezos nel Bloomberg Billionaires Index. Il valore attuale di Musk è misurato a $ 188,5 miliardi – $ 1,5 miliardi in più di quanto Jeff Bezos possa affermare. Bezos è stata la persona più ricca del mondo per un lungo periodo, fino all’ottobre del 2017. Gli uomini d’affari di Musk e Bezos non sono solo in competizione per le classifiche di denaro; come proprietari di SpaceX e Blue Origin LLC. (rispettivamente), Musk e Bezos sono attualmente concorrenti diretti.

Grazie alla pandemia anche Amazon ha aumentato i suoi profitti

Nonostante abbia avuto un 2020 piuttosto turbolento, con “polemiche” su dichiarazioni pubbliche e simili, anche Elon Musk ha avuto un anno fondamentale, finanziariamente. Il prezzo delle azioni di Tesla è aumentato del 743% nel 2020, rendendola la società automobilistica più redditizia al mondo. La fiducia di Wall Street, analisti e investitori ha contribuito a spingere quel successo. Nel frattempo, Jeff Bezos ha visto alcuni aumenti senza precedenti dei profitti di Amazon a causa della pandemia COVID-19 che ha costretto lo shopping online a diventare la norma per il 2020. Tuttavia, Bezos ha anche visto perdite senza precedenti nel 2020, a causa del suo divorzio dalla moglie MacKenzie Scott. Quel divorzio è costato a Bezos circa un quarto della sua partecipazione in Amazon; ha anche donato 680 milioni di dollari in beneficenza.

Mettendo da parte la questione dell’economia, Elon Musk è pronto per grandi cose nel 2021. Tesla continua a fare grandi vendite, con il suo Cybertruck pronto per essere il prossimo grande trend automobilistico. SpaceX ha completato una storica missione sulla Stazione Spaziale Internazionale; la società ha anche collaborato con Tom Cruise per girare un film in orbita.