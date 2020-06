Evan Peters avrà un ruolo misterioso in WandaVision?

Evan Peters apparirà nella serie WandaVision della Marvel Cinematic Universe secondo gli ultimi rumor lanciati da Murphy’s Universe. L’attore ha precedentemente interpretato Quicksilver nel franchise cinematografico X-Men. La serie WandaVision doveva essere rilasciata a dicembre su Disney+, ma non si sa ancora se è stata spostata a causa di un potenziale ritardo nella produzione.

I fan della Marvel stabiliranno rapidamente una connessione tra Evan Peters e il suo ruolo nell’universo di X-Men, in particolare nella serie WandaVision che porta direttamente a Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tuttavia al momento il ruolo di Evan Peters in WandaVision non è ancora chiaro, anche se si presume che vestirà i panni di un personaggio importante.

Il ruolo di Evan Peters non è ancora chiaro

Evan Peters ha interpretato Pietro Maximoff, fratello di Wanda, nel franchise di X-Men. Invece nel Marvel Cinematic Universe il ruolo è toccato ad Aaron Taylor-Johnson. Tutto ciò porta a pensare di rivederlo nel ruolo di Quicksilver, ma non escludiamo che il suo personaggio sia diverso. Diversi rumor hanno sostenuto il ritorno di Pietro Maximoff, anche se il personaggio di Taylor-Johnson è deceduto durante gli eventi di Avengers Age of Ultron. WandaVision dovrebbe essere una sorta di viaggio nella mente di Wanda portando ad ambientazioni derivanti della sua immaginazione. Lo stesso Visione infatti sarà presente anche se è stato distrutto da Thanos in Avengers Infinity War.

Tom Holland, che da anni interpreta Peter Parker nel franchise, ha espresso particolare interesse per questo show. “Penso che lo show WandaVision sembri davvero molto figo. Non so esattamente di cosa parli e sembra davvero attento all’aspetto visivo, sembra quasi una sit-com per come è girato”. Ricordiamo che WandaVision è una serie televisiva statunitense sviluppata da Jac Schaeffer per Disney+ e basata sugli omonimi personaggi della Marvel Comics, Wanda Maximoff e Visione. La serie unirà lo stile classico delle sitcom con il Marvel Cinematic Universe dove Wanda Maximoff e Visione.