Il regista di Dark Phoenix non vuole una Director’s Cut...

Simon Kinberg ha affermato di non aspettarsi una Director’s Cut di X-Men: Dark Phoenix. Nonostante le notizie sulla Justice League di Zack Snyder e le continue indiscrezioni secondo cui David Ayer sarebbe intenzionato a rilasciare il proprio taglio di Suicide Squad, Kinberg si è unito a Josh Trank di Fant4stic e ha rivelato che non esiste un taglio alternativo di Dark Phoenix.

Le dichiarazioni di Simon Kinberg

Durante una conversazione con IGN in un rewatch in quarantena di X-Men: Giorni di un futuro passato, la conversazione si è spostata su Dark Phoenix. “Il film che hanno pubblicato è stato in definitiva la mia visione del film”, ha detto il regista che ha poi aggiunto: “Ci sono altre scene che abbiamo girato, così come ci sono molte altre scene in [Giorni di un futuro passato] che non abbiamo usato”.

Simon Kinberg ha poi continuato: “Quando fai un film come scrittore, non è mai lo stesso di quando l’hai concepito. E quando fai un film come regista, non è mai lo stesso di quello che hai girato. In quel caso è probabilmente diverso”. Per poi concludere: “Ma alla fine, sono stato contento del taglio che abbiamo girato, modificato e completato”. Qualche tempo fa Kinberg ha ammesso che mettere insieme una Director’s Cut avrebbe comportato molto lavoro rivolto soprattutto a ricucire scene che non erano mai state completate.

Oltre a dover snellire la storia, Simon Kinberg non ha rivelato come la sua versione di Dark Phoenix sia cambiata. Tuttavia, le prime concept art dell’Hellfire Club implicano che una volta c’era una versione dello show che era più vicina ai fumetti. X-Men – Dark Phoenix è un film del 2019 scritto e diretto da Simon Kinberg. Basato sui personaggi degli X-Men dei fumetti Marvel e sulla saga di Fenice Nera, la pellicola è il sequel di X-Men – Apocalisse.