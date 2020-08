Fear Street: Netflix acquista la trilogia di R.L. Stine

Una volta ‘partner’ sul fronte dello streaming, oggi concorrenti, Netflix e Disney condividono ancora alcuni contenuti nelle loro librerie. Eppure, in qualche modo, questi ‘ex amici’ hanno trovato un nuovo modo di fare affari, poiché è stato annunciato che Netflix ha appena acquistato non uno, ma un’intera trilogia di film basati sui romanzi Fear Street di R.L. Stine della Disney, il cui debutto è previsto per l’estate 2021. Deadline ha riferito che l’accordo tra le due parti vedrà la trilogia senza titolo del co-sceneggiatore/regista Leigh Janiak debuttare su Netflix. I film che compongono Fear Street hanno come protagonisti Kiana Madeira, Olivia Welch, Benjamin Flores Jr, Gillian Jacobs. Oltre a Darrell Britt-Gibson, Ashley Zukerman, Fred Hechinger, Julia Rehwald, e Jeremy Ford.

L’acquisizione da parte di Netflix sorprendente

Per anni, la trilogia era stata pianificata per la produzione e il rilascio dalla 20th Century Fox. Naturalmente, alla luce dell’acquisizione della Fox da parte di The Walt Disney Company, il destino di Fear Street sembrava in bilico. Fortunatamente, i film sono sfuggiti al destino di progetti che sono stati completamente cancellati, basta ricordare Mouse Guard. Altri invece venduti ad altri studi, come il dramma di Tom Hanks/ Paul Greengrass News of the World. È questo aspetto in particolare che rende l’acquisizione di Fear Street da parte di Netflix ancora più sorprendente, soprattutto alla luce dell’attuale incertezza che circonda l’uscita cinematografica del travagliato film di Fox New Mutants.

La strada della paura (Fear Street) è una serie di libri per ragazzi ad ambientazione horror dell’autore statunitense Robert Lawrence Stine nata nel 1989. La serie Ghosts of Fear Street era composta da 36 titoli, ma in Italia ne sono stati pubblicati soltanto 12. Scelta dovuto allo scarso successo della serie rispetto alla concorrente Piccoli brividi, dello stesso autore, a cavallo tra il 1997 e il 1998.