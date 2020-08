Willy, il principe di Bel-Air: reboot ufficialmente in lavorazione

Un reboot di Willy, il principe di Bel-Air è ufficialmente in lavorazione. Sarà basato sul video virale di Morgan Cooper che ha reinventato la serie comica della NBC come un dramma intitolato “Bel-Air”. Il trailer, che Cooper ha pubblicato online l’anno scorso, ha collezionato oltre cinque milioni di visualizzazioni solo su YouTube. Il progetto attualmente cerca una piattaforma per la distribuzione. Ad oggi sembrano interessati differenti servizi di streaming, con tanto di offerte sul tavolo, da Netflix ad Amazon, da Apple a HBO Max, fino a Peacock. In leggero vantaggio sembra la piattaforma HBO, dov’è presente l’intera serie.

Morgan Cooper dirigerà il progetto

Morgan Cooper ha il compito di co-scrivere e dirigere il progetto e sarà anche come co-produttore esecutivo. Chris Collins fungerà da showrunner e produttore esecutivo oltre a scrivere la sceneggiatura con Cooper. Will Smith sarà il produttore esecutivo tramite Westbrook Studios insieme a Quincy Jones, Benny Medina e i creatori della serie originale Andy e Susan Borowitz. Anche Terence Carter di Miguel Melendez e Westbrook Studios sarà il produttore esecutivo. Westbrook Studios e Universal Television produrranno il reboot. Willy, il principe di Bel-Air è stato trasmesso dalla NBC dal 1990 al 1996 per sei stagioni raggiungendo i 150 episodi. Lo spettacolo ha visto nel cast anche James Avery, Janet Hubert, Alfonso Ribeiro, Karyn Parsons. Oltre a Tatyana M. Ali, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid e Ross Bagley.

Lo show è stato il trampolino di lancio per Will Smith diventato poi una superstar. Ha proseguito la sua carriera cinematografica di grande successo essendo protagonista in film come “Independence Day”, i franchise “Men in Black” e “Bad Boys”, “Ali”, “I, Robot” e “Io Sono Leggenda”. Più di recente, Smith ha recitato nel reboot live-action di “Aladdin” della Disney e ha collaborato nuovamente con Martin Lawrence per un terzo capitolo di “Bad Boys”.