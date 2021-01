Il Festival di Cannes slitta a luglio, è ufficiale

Il Festival di Cannes è stato ufficialmente rinviato a luglio. L’ufficialità è arrivata grazie alla pagina Facebook e i vari canali social ufficiali della kermesse. Le nuove date del Festival di Cannes sono dunque 6 – 17 luglio. Di seguito il contenuto del comunicato: “Come annunciato lo scorso autunno, il Festival Internazionale del Cinema di Cannes si è dato la possibilità di modificare le proprie date in base all’evoluzione della situazione sanitaria mondiale. Quindi, inizialmente previsto dall’11 al 22 maggio 2021, il Festival si svolgerà da martedì 6 luglio a sabato 17 luglio 2021”. Il motivo è naturalmente legato alla pandemia di Coronavirus che sta obbligando gli organizzatori a rifare il calendario degli eventi. Nei giorni scorsi già erano trapelate indiscrezioni sul rinvio. Variety riportava le parole del proprietario di un hotel situato nelle vicinanze del Palais des Festivals che parlava della reale possibilità dello slittamento.

Festival di Cannes rinviato a luglio: i dettagli della cerimonia

Il Festival di Cannes è un festival cinematografico che si svolge annualmente, a maggio, per la durata di due settimane. Il tutto avviene al Palais des Festivals et des Congrès della città di Cannes. Poiché garantisce una formidabile copertura da parte dei media, al Festival partecipano molte star del cinema che si mostrano alla passerella (Montée des Marches) dell’ingresso nella sala delle proiezioni. Molti produttori scelgono questa occasione per lanciare le loro ultime realizzazioni e per vendere i diritti a distributori che vengono da tutto il mondo.

Il premio più prestigioso del Festival è senza dubbio la Palma d’oro come riconoscimento per il miglior film. Tra gli altri premi attribuiti dalla giuria del Festival, composta da un numero contenuto di professionisti del mondo del cinema, risulta particolarmente ambito il Grand Prix. Quest’ultimo è una sorta di secondo premio assegnato a opere meritevoli di menzione speciale.