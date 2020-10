Flashdance avrà un reboot televisivo

La Paramount+ ha annunciato il suo piano per il reboot di Flashdance del 1983 in una serie televisiva incentrata su una giovane donna di colore che lavora in uno strip club con il sogno di diventare una ballerina. La pellicola originale, scritta da Tom Hedley e Joe Eszterhas, lanciò la protagonista Jennifer Beals, all’epoca ventenne, e fece conoscere al grande pubblico il regista britannico. Paramount Pictures ha distribuito lo show originale che ha reso più facile per i Paramount Television Studios dare il via libera allo spettacolo. La produttrice Lynda Obst – che è stata una produttrice di Flashdance – ha firmato per la produzione esecutiva della serie televisiva, come riportato da THR.

Angela Robinson scelta come showrunner

Tracy McMillan scriverà la sceneggiatura della serie e Angela Robinson (True Blood) fungerà da showrunner e dirigerà il suo episodio pilota. Il film originale ruotava attorno al personaggio di Alex Owens (Jennifer Beals) che lavora di giorno in un’acciaieria come saldatrice e di notte come ballerina in un club. Sogna di diventare un giorno una ballerina professionista ma deve fare i conti con una realtà spesso molto difficile. Similmente, la versione di Robinson si concentrerà su una giovane donna di colore che lavora in uno strip club ma vuole diventare una ballerina. La protagonista “lotterà per trovare il suo posto nel mondo mentre naviga tra romanticismo, denaro, arte, amicizia e come amare se stessa”, come riportato da THR.

Al momento non ci sono notizie su chi sarà scelto per il ruolo principale, né per ruoli secondari. Paramount Plus prevede di essere lanciato all’inizio del 2021. Integrerà una serie di reti diverse di proprietà di ViacomCBS, tra cui MTV, Nickelodeon, BET, The Smithsonian Channel e molti altri. La piattaforma di streaming ha anche recentemente annunciato una serie prequel di Grease.