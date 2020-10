Arriva un Funko Pop di Groundhog Day

Bill Murray ritorna in formato Funko Pop nei panni di Phil Connors dal film del 1993 Groundhog Day. Accanto a Ghostbusters, Groundhog Day è probabilmente il miglior film che Bill Murray abbia mai realizzato, quindi è giunto il momento che abbia un po’ di attenzione da Funko. Inoltre, il Pop arriva confezionato con Punxsutawney Phil! I preordini per il Groundhog Day Phil con la figura di Punxsutawney Phil Pop sono disponibili a Walmart e a Entertainment Earth con spedizione prevista per gennaio.

Arriva anche il gioco da tavolo Arriva anche il gioco da tavolo

Oltre al personaggio di Groundhog Day Phil con Punxsutawney Phil Pop, Funko ha anche rilasciato un gioco da tavolo dedicato allo show e un pacchetto di figure Pop che include un Punxsutawney Phil. È un’esclusiva Amazon che puoi trovare per $ 24,99. Nel gioco vestirai i panni del meteorologo Phil Connors che è destinato a ripetere il 2 febbraio più e più volte. Come nel film, l’obiettivo è migliorare la vita di Phil e vivere il giorno perfetto per concludere il ciclo. Si spera che non ti ci vorranno dai 10 ai 10.000 anni per raggiungere questo obiettivo (a seconda della teoria nel film in cui credi per quanto tempo Phil è rimasto bloccato).

Ricomincio da capo (Groundhog Day) è un film commedia del 1993 diretto da Harold Ramis, interpretato da Bill Murray e Andie MacDowell. Il bed and breakfast nel quale il personaggio di Bill Murray alloggia nel film era in realtà un’antica villa, vecchia ben 114 anni. Nell’ottobre del 2008 l’antico edificio è stato acquistato da una coppia di Milwaukee, nell’intento di ristrutturarlo per intero e trasformarlo in un vero bed & breakfast a cinque camere.