Game of Thrones: l’uscita del prequel rimane fissata nel 2022...

House of the Dragon continua la sua corsa per l'uscita tra due anni

L’inverno sta arrivando, così come la serie spin-off di Game of Thrones House of the Dragon. Lo spettacolo era inizialmente fissato per il 2022, ma considerando lo stato della produzione televisiva, molti temevano che sarebbe stato ricollocato. Tuttavia, il presidente della HBO Casey Bloys ha confermato a Deadline che House of the Dragon è ancora sulla buona strada e che, per ora, il lancio rimane fissato al 2022. Ha condiviso inoltre che lo spettacolo è attualmente in fase di casting, cosa che per una serie di queste dimensioni rappresenta senza dubbio un processo laborioso. Nuove voci sul casting, giunte a luglio, dal sito web NSFW Recapped, vogliono Rhaenyra Targaryen rappresentata da un personaggio tipico degli anni’20. Mentre per Alicent Hightower, l’attrice dovrà essere leggermente più anziana.

Casey Bloys felice per Succession

Casey Bloys ha condiviso il suo sollievo per il successo di HBO agli Emmy. In effetti, c’erano dei dubbi sulla capacità della rete di vincere premi senza la popolarissima serie fantasy. Ma Succession ha colmato il divario, guadagnandosi quattro titoli agli Emmy Awards di domenica sera. “Sono elettrizzato”, ha detto Bloys. “È particolarmente bello perché c’era una domanda su come avrebbe fatto HBO. Questo è un ottimo modo per rispondere a questa domanda.”

Le persone alla fine brameranno di nuovo draghi, sangue e tradimento, e House of the Dragon è pronta a riportare tutto questo sul piccolo schermo. Lo show sarà un adattamento di Fire and Blood di George R.R. Martin, probabilmente ambientato ben 300 anni prima degli eventi di Game of Thrones. Ryan Condol e Miguel Sapochnik saranno showrunner della serie. Sapochnik ha diretto sei episodi dello show, inclusi gli acclamati “Battle of the Bastards” e “The Long Night”.