Gargoyles: il creatore punterebbe su Jordan Peele per un film live-action

Il creatore dei Gargoyles ha parlato di un possibile remake della serie televisiva Disney e del film live action. Per quest’ultimo punterebbe su Jordan Peele riguardo lo sviluppo. Greg Weisman, durante un’intervista rilasciata a Polygon, ha spiegato come il regista e produttore Jordan Peele, abbia avanzato la sua candidatura riguardo un progetto che non ha ancora preso forma. Queste le sue parole: “Mi piacerebbe pensare che sarebbe comunque interessato a fare qualcosa se si presentasse una nuova opportunità. Non posso dire con certezza se sia vero, non ne ho idea”. La speranza è forte: “Ma lo spero. Sono un suo grande fan. Se dovesse leggere questo articolo, mi piacerebbe lavorare con lui. Ma non so quanto sia realistico”.

Greg Weisman parla del possibile live-action

Greg Weisman ha analizzato le possibili cause del declino dei Gargoyles. In particolare ha puntato il dito contro le continue interruzioni dello show nel nel corso degli anni. Questa la sua analisi: “Loro sono i miei bambini e sarei contento se Disney+ riuscisse a donargli una nuova popolarità”. Le idee non mancano: “Ho pc e quaderni pieni di idee per eventuali remake o spin-off e onestamente niente mi renderebbe più felice che vedere i Gargoyles riscattarsi”. Sul nuovo progetto inoltre: “Riguardo il live action, mi piacerebbe scriverlo o produrlo. Potrebbe essere un successo ma anche un flop, però un remake farebbe conoscere la serie anche alle nuove generazioni e farebbe crescere l’intero franchise”.

Gargoyles – Il risveglio degli eroi (Gargoyles) è una serie animata realizzata dalla Disney, andata in onda dal 1994 al 1997 in Canada e Stati Uniti. Protagonista della serie è un gruppo di gargolle, creature mitologiche che si trasformano in pietra per effetto dei raggi del sole e che vivono di notte. Dopo aver dormito per mille anni a causa di un incantesimo si risvegliano nel mondo moderno, nella città di New York, e dopo una serie di vicissitudini decidono di difenderla dal crimine.