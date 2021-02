Gli Eterni è ispirato a Revenant per le scene d’azione...

La regista de Gli Eterni Chloé Zhao afferma che le sequenze d’azione del suo prossimo film Marvel Cinematic Universe sono state ispirate dal film del 2015 del regista Alejandro G. Iñárritu Revenant. In un’intervista con The Playlist, la Zhao ha spiegato che diversi film hanno ispirato la sua visione di Eternals dei Marvel Studios. Uno di questi è Happy Together del regista Wong Kar-wai che ha inciso sul suo nuovo film Nomadland. “Ho dovuto assegnarne alcuni a causa delle dimensioni del film. Ma penso che per le sequenze d’azione, su cui mi sono divertita così tanto a lavorare con un team così eccezionale, ho voluto fare molto riferimento a Revenant”, ha detto invece riguardo Gli Eterni.

Le parole di Chloè Zhao

“Revenant è un film che amo così tanto“, ha continuato Chloè Zhao. Per poi aggiungere: “Lo abbiamo rivisto talmente tante volte, a ogni meeting in cui dovevamo concepire le scene d’azione perché molte sono state girate on location”. Infine: “Adoro quanto siano coinvolgenti le sequenze di The Revenant, era un effetto a cui aspiravo anche io, e Marvel ha sostenuto la mia visione aiutandomi a realizzarla”.

Ambientato nel 1823, The Revenant segue il personaggio di frontiera americano Hugh Glass, interpretato da Leonardo DiCaprio. Quest’ultimo deve utilizzare le sue capacità di sopravvivenza per ritrovare la strada verso la civiltà dopo essere stato sbranato da un orso. Il film ha vinto premi come miglior regista, miglior attore e miglior fotografia all’88 ° Academy Awards.

Diretto da Chloé Zhao, Eternals vede Gemma Chan nei panni di Sersi, Richard Madden nei panni di Ikaris, Kumail Nanjiani nei panni di Kingo. Oltre a Lauren Ridloff nei panni di Makkari, Brian Tyree Henry nei panni di Phastos. Troviamo anche Salma Hayek nei panni di Ajak, Lia McHugh nei panni di Sprite. Ci sono inoltre Don Lee nei panni di Gilgamesh, Angelina Jolie come Thena. Infine Barry Keoghan come Druig e Kit Harington come Dane Whitman / Black Knight. Il film arriverà nelle sale il 5 novembre.