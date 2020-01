Gli highlights del 2019 dal mondo nerd

Il 2020 è appena iniziato (buon anno!!) e noi di Orgoglio Nerd abbiamo deciso di concludere il 2019 con una serie di classifiche del decennio. I migliori fra film, giochi da tavolo, fumetti e tante altre cose, le trovate tutte qui.

Ora però è il momento di dedicarci solo all’anno appena passato e presentarvi la classifica a cui teniamo di più, quella dove raccogliamo gli highlights della cultura nerd per questo 2019. Alcuni sono piccoli avvenimenti che hanno fatto ridere il web, altri veri e propri momenti epocali (qualcuno ha detto Avengers?). Quindi eccoli qua, i nostri highlights nerd 2019

La fine di (più di) un’era



Il 2019 è stato l’anno delle grandi conclusioni. Tre dei franchise più importanti che ci hanno accompagnato in questi ultimi anni sono giunti alla propria fine o quasi. Il primo è stato il Marvel Cinematic Universe che con Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home ha chiuso la propria Fase 3, culmine di un’ambiziosa narrazione sviluppatasi in oltre 10 anni. Un successo conclamato, testimoniato anche dagli incassi del film su Capitan America e compagni, diventato il più ricco della storia.

Meno fortunati, ma comunque importanti, i finali di Game of Thrones e Star Wars. Le due saghe (che comunque torneranno in futuro con progetti paralleli) non hanno avuto con la propria conclusione lo stesso successo con i fan ottenuto dai Marvel Studios. Tuttavia la chiusura di due storie così significative per la cultura popolare è stato un evento collettivo importantissimo, che ha segnato indelebilmente questo anno.