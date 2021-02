Gomorra, prime immagini delle riprese dell’ultima stagione

Sky sta rivelando le prime immagini e filmati della quinta e ultima stagione di “Gomorra“, la rivoluzionaria serie Sky Original prodotta da Cattleya di proprietà di ITV in collaborazione con la tedesca Beta Film, basata su un’idea dello scrittore italiano Roberto Saviano. La serie, che è la più grande esportazione televisiva in Italia, è attualmente trasmessa su HBO Max negli Stati Uniti. “Gomorra” fino ad oggi è stata trasmessa in 190 territori dal suo lancio nel 2014. Dopo l’inizio a Riga, la capitale della Lettonia, le riprese della quinta stagione di “Gomorra” sono ora in corso a Napoli. L’intenzione è quella di concludere le riprese principali a maggio. La prima data di riproduzione dell’ultima stagione dello show, che verrà lanciata sulla paybox Sky di proprietà di Comcast e sul suo servizio di streaming Now TV, non è stata ancora fissata.

Nelle immagini alcuni dei protagonisti Nelle immagini alcuni dei protagonisti

I materiali del teaser mostrano alcuni protagonisti. Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano è in un bunker alla fine della quarta stagione. Arturo Muselli nei panni del giovane mafioso carismatico Enzo Sangue Blu e Ivana Lotito come Azzurra Avitabile, la moglie di Genny. Di ritorno sia davanti che dietro la telecamera c’è Marco D’Amore che interpreta nuovamente Ciro Di Marzio. Quest’ultimo è stato lasciato per morto alla fine della terza stagione e – come rivelato nel film “L’Immortale”, da lui diretto – riemerge vivo in Lettonia.

Marco D’Amore e il regista Claudio Cupellini, che è stato al timone di “Gomorra” dalla prima stagione, dirigono ciascuno cinque episodi e fungono anche da supervisori artistici della serie. D’Amore ha già diretto due episodi di “Gomorra 4” e il grande successo cinematografico italiano “L’Immortale”. Prodotti da Cattleya e Vision Distribution, che sono serviti da ponte narrativo tra la quarta e la quinta stagione.