No Time to Die, ecco la nuova data di uscita italiana

La Universal Pictures ha comunicato la nuova data di uscita nelle sale italiane di No Time to Die. Ci riferiamo naturalmente al nuovo capitolo della saga di James Bond con protagonista Daniel Craig. Lo show approderà nel nostro Paese il prossimo 30 settembre 2021. Lo scorso gennaio, la major aveva fissato la release nei cinema americani per l’8 ottobre 2021.

La sinossi di No Time to Die

La sinossi ufficiale di No Time to Die ci anticipa alcuni contenuti. Questo quanto rilasciato: “Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica”. Una visita cambia la sua prospettiva: “La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto”. Inizia così una nuova avventura: “La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica”.

Il cast del film

Il film è stato scritto da Neal Purvis e Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge, oltre che da Cary Fukunaga che è anche regista. Nel cast Daniel Craig, Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw. Oltre a Rory Kinnear e Ralph Fiennes. Tra i nuovi ingressi del nuovo 007 troviamo Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Dali Benssalah e Rami Malek. Ricordiamo che James Bond è un personaggio immaginario creato nel 1953 dallo scrittore britannico Ian Fleming, poi reso universalmente famoso dai film ispirati ai libri dei quali è protagonista. In origine questa spia britannica si sarebbe dovuta chiamare James Secretan.

È stato un viaggio difficile per No Time to Die. Oltre alla partenza di Boyle dal film, la produzione è stata afflitta da incidenti, incluso quello che ha richiesto alla star Daniel Craig di subire un intervento chirurgico alla caviglia. Inoltre si è verificata un’esplosione che ha danneggiato il palco dei Pinewood Studios e ferito un membro della troupe. Se il film riuscirà a sbarcare nei cinema quest’anno, uscirà sugli schermi quasi due anni interi dopo la data di uscita originariamente prevista.