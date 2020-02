L’attore Chris Pratt, alla presentazione del film Onward dove presta la voce a Barley Lightfoot, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui Guardiani della Galassia Vol. 3. I padroni di casa Sydnee Goodman e Max Scoville non hanno potuto fare a meno di porre a Pratt almeno una domanda sul prossimo show. Precisamente su Thor: “Come fai a sapere che Thor non è nei Guardiani 3?” Per poi aggiungere: “Non l’abbiamo ancora iniziato. Potrebbe essere nei Guardiani 3. Non lo sappiamo. Non c’è nessun sì o no definitivo al riguardo”. Uno spiraglio molto ampio sull’eventualità: “Dovremo solo aspettare e vedere”.

James Gunn svela alcuni dettagli su Guardiani della Galassia Vol. 3

Il regista James Gunn sembra avere poco interesse sull’eventuale presenza di Thor. Il regista ha spiegato in precedenza come gli eventi di Avengers: Endgame non hanno avuto alcun impatto sui suoi piani per Vol. 3. Il film sembra essere progettato principalmente per avvolgere i fili della trama introdotti nei primi due film dei Guardiani.

Attraverso Instagram, Gunn si è espresso con le seguenti parole: “Lo script cambierà perché lo faccio sempre con le mie storie fino al giorno in cui iniziamo le riprese”. Per poi aggiungere: “Ma non cambierà per tenere conto degli eventi di Endgame, perché già sapevo cosa sarebbe accaduto in quel film mentre scrivevo Vol. 3”. Un altro dettaglio che potrebbe indicare l’assenza di Thor dal film di Gunn è quello secondo cui Thor: Love and Thunder sarebbe ambientato prima di Guardiani della Galassia Vol. 3.

Ricordiamo che Guardiani della Galassia (Guardians of the Galaxy) è un film del 2014 diretto e co-scritto da James Gunn. Prodotto dai Marvel Studios e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures è il decimo film del Marvel Cinematic Universe e quarta pellicola della cosiddetta Fase Due. Basato sugli omonimi personaggi della Marvel Comics, il film è stato scritto da Gunn e Nicole Perlman.