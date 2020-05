Il lancio di HBO Max è previsto per il 27 Maggio. Prima del debutto del servizio streaming, WarnerMedia ha pubblicato un elenco di programmi originali in arrivo quest’estate. Di recente ha anche presentato il trailer di Looney Tunes Cartoons. La compagnia ha anche rivelato film di studi esterni della famiglia Warner Bros. Pictures che saranno inclusi con il servizio al momento dell’esordio. Questi alcuni dei titoli: Alien, American Pie Series, Anastasia, Babe, Die Hard, I Flintstones, A Bruges, La Chiave Magica-The Indian in the Cupboard. Oltre a Lo Squalo, Alla ricerca della valle incantata, Moulin Rouge! Cara dolce strega.

Tanti i film a disposizione sulla piattaforma

Altri film stanno arrivando direttamente al servizio di streaming HBO Max, da Paramount Pictures, Universal Studios, Sony Pictures e 20th Century Studios. L’elenco completo dei film di lancio include: Odissea nello spazio, Un americano a Parigi, Blade Runner: The Final Cut, Diamanti di sangue, Braveheart, Quarto potere, Friday 13th, Godzilla. Oltre a Via col vento, The Beatles ‘A Hard Day’s Night, The Lethal Weapon series, Mostri contro Alieni, Nightmare – Dal profondo della notte, Intrigo internazionale, Gioventù bruciata, Cantando sotto la pioggia, 4 amiche e un paio di jeans, Transformers – La vendetta del caduto e V come Vendetta.

HBO Max includa 10.000 ore di “contenuti premium curati” dalla biblioteca di marchi della WarnerMedia. Ciò include Warner Bros., New Line Cinema, DC, TBS, TNT, Cartoon Network, Crunchyroll, Rooster Teeth, Looney Tunes e molti altri. “Non potremmo essere che entusiasti di portare HBO Max e i suoi incredibili contenuti a milioni di nostri clienti. I nostri migliori piani e pacchetti wireless, internet e video ora includono i tuoi programmi e film preferiti, il tutto in un unico posto con HBO Max, senza costi aggiuntivi”, ha affermato Thaddeus Arroyo, CEO di AT&T Consumer. “Con AT&T come partner di distribuzione chiave, ci aspettiamo che HBO Max raggiunga un livello impressionante”, ha dichiarato Bob Greenblatt, CEO di Warner Media Entertainment e Direct-To-Consumer.