Un altro evento è in arrivo su HBO Max per gli amanti delle serie TV degli anni ’90. Dopo la tanto chiacchierata e attesa reunion di Friends, anche per Willy, il principe di Bel-Air ci sarà un evento simile. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore, incuriosendo non poco i fan che ricordano con affetto questo show.

Willy, il principe di Bel-Air: una reunion su HBO Max

Come per Friends non si tratterà di un episodio speciale ambientato nel mondo della serie, bensì di un incontro tra i vecchi interpreti. Sarà un’occasione per fare ritrovare davanti alle telecamere alcuni dei volti più amati dello show e fare emergere ricordi e aneddoti dell’epoca delle riprese. Le registrazioni si terranno il prossimo 10 settembre, in occasione del trentesimo anniversario della trasmissione.

Tra gli ospiti della serata ci sarà ovviamente Will Smith, che proprio con il suo ruolo da protagonista nella serie ha lanciato la propria carriera. Insieme a lui ci saranno Tatyana Ali, Alfonso Ribeiro e Karyn Parsons, rispettivamente Ashley, Carlton e Hilary Banks. Non mancherà poi l’interprete di Geoffrey Joseph Marcell, la seconda Zia Viv Daphne Maxwell Reid e il mitico DJ Jazzy Jeff.

Questa reunion celebrativa del progetto sarà un modo per riscoprire questo show, particolarmente caro sia al pubblico americano che a quello italiano. La serie è andata in onda per ben sei stagioni nella prima metà degli anni ’90, affrontando tematiche estremamente importanti e di impatto sociale.

Voi cosa ne pensate? Siete curiosi di rivedere la famiglia Banks riunita per questa occasione speciale? Avete già preso posto sul divano?

Non sono ancora disponibili informazioni ufficiali su quando questo show speciale andrà in onda. Attualmente sembra che la data di pubblicazione sarà intorno al Ringraziamento. Non è chiaro se e come arriverà in Italia, Paese in cui il servizio di HBO Max non è ancora attivo.