Una featurette in esclusiva per approfondire la storia di questo horror in arrivo fra pochi giorni in sala.

Il prossimo 10 settembre debutterà nelle sale italiane The Vigil. Si tratta di un nuovo horror ambientato all’interno della comunità ebraica di Brooklyn. Una storia oscura che vede al centro un protagonista in un momento molto difficile della propria vita che sarà costretto ad affrontare i propri demoni, non solo in senso metaforico. Se siete incuriositi, potete scoprire di più nel video qui sotto, che vi presentiamo in esclusiva.

The VIgil, il regista e sceneggiatore ci racconta cosa aspettarci dal film

Nella featurette che trovate qui sopra, lo sceneggiatore e regista della pellicola Keith Thomas ci guida all’interno della storia. Il suo commento, inframmezzato da sequenze tratte dal film, non si limita a raccontare semplicemente gli eventi a cui gli spettatori assisteranno durante la visione.

Thomas infatti fornisce anche un’interessante prospettiva personale sul processo di realizzazione dell’opera. In particolare, si concentra sul fatto che la trama di The Vigil parta da un protagonista che si trova già in un momento di difficoltà. “Trovo sia interessante cominciare una storia con il protagonista già in crisi“. Tramite l’uso di questo “vecchio trucco da sceneggiatori” Thomas riesce a esplorare in maniera approfondita concetti universali come il rimorso e il dolore. Un modo per andare oltre una semplice storia di orrore paranormale e offrire un livello ulteriore di lettura per l’opera.

Il risultato finale è The Vigil, un film che è stato capace di conquistare un nome importante dell’horror come Jason Blum. Il produttore, che ha affidato a Thomas un nuovo lavoro nei prossimi mesi, ha così commentato l’opera: “Ogni tanto ti capita di vedere un film che ti afferra e ti scuote. The Vigil ha fatto questo con noi”.

Di seguito potete trovare la sinossi ufficiale del film e il trailer:

Un giovane a corto di denaro accetta senza troppo entusiasmo di vegliare sul corpo di un defunto in cambio di una piccola somma. Si ritrova presto esposto a una terrificante ossessione all’interno dei confini claustrofobici della casa, diventata luogo ospitale di un’entità malvagia.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere questa pellicola?