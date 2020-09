James Cameron annuncia la fine delle riprese di Avatar 2...

Il regista James Cameron ha confermato che le riprese di Avatar 2 sono state completate. Ha anche fornito un aggiornamento sul terzo episodio del franchise, che sicuramente renderà i fan molto felici. Lui e la sua troupe in Nuova Zelanda sono ora concentrati sulla finitura di segmenti live-action per Avatar 3. Queste le sue parole: “Il giorno in cui consegneremo Avatar 2, inizieremo a lavorare per finire Avatar 3. Quindi dove siamo adesso, sono giù alle riprese in Nuova Zelanda. Stiamo girando il resto del live-action. Abbiamo circa il 10% rimanente. Siamo completi al 100% su Avatar 2 e al 95% su Avatar 3”.

Le riprese di Avatar 2 sono ripartite in Nuova Zelanda a maggio

Parlando con Arnold Schwarzenegger durante il vertice mondiale austriaco del 2020, James Cameron ha anche notato quanto sia stato fortunato lui, assieme al suo team, a continuare a muoversi, nonostante gli ostacoli che le produzioni hanno dovuto affrontare. Le riprese di Avatar 2, come spiegato da James Cameron, erano state interrotte a causa della pandemia di Covid-19 la scorsa primavera, per poi essere autorizzate nuovamente a ripartire nel mese di maggio, data in cui la Nuova Zelanda.

Di recente sono state modificate le date per i sequel dei vari Avatar. Questi i cambiamenti: Avatar 2 (17 dicembre 2021 è ora il 16 dicembre 2022), Avatar 3 (precedentemente il 22 dicembre 2023 ora è il 20 dicembre 2024), Avatar 4 (precedentemente dic 19, 2025 va al 18 dicembre 2026), Avatar 5 (precedentemente il 27 dicembre 2027 va al 22 dicembre 2028). Sul rinvio di recente Cameron ha dichiarato che: “Quel lavoro è tanto importante per i film quanto il lavoro d’azione dal vivo”. Per poi aggiungere: “Non c’è nessuno più deluso di questo ritardo di me”. Infine: “Ma sono incoraggiato dalle incredibili esibizioni del nostro cast e dallo straordinario lavoro che Weta Digital sta facendo dando vita al mondo di Pandora e ai personaggi del film.”