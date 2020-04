Jerry Seinfeld prepara un nuovo special per Netflix

Netflix ha annunciato l’uscita di Jerry Seinfeld: 23 Hourse to Kill, il nuovo spettacolo del comico americano. Lo showman statunitense sarà protagonista di un evento di un’ora, raccontando in chiave ironica la vita quotidiana delle persone. Lo show rientra negli stand-up comedy ed è stato registrato all’interno del Beacon Theatre di New York. Per l’attore si tratta di un ritorno sulla piattaforma streaming: nel settembre 2017 venne infatti rilasciato in catalogo il precedente show.

Parliamo di Jerry Before Seinfeld, che conteneva vari spettacoli oltre a video della sua infanzia. Lo speciale riuscì a conquistare anche una nomination agli Emmy per la categoria regia di varietà speciali. Su Netflix è anche disponibile Comedians in Cars Getting Coffee, il talk show itinerante creato da Jerry Seinfeld.

Jerry Seinfeld: 23 Hourse to Kill sarà disponibile dal 5 maggio.

Il successo di Jerry Seinfeld arriva con la sit-com Seinfeld

Jerome Allen “Jerry” Seinfeld è un cabarettista, attore, sceneggiatore, produttore televisivo e scrittore statunitense. Raggiunge il successo all’inizio degli anni novanta con la creazione della sit-com Seinfeld, nella quale interpreta se stesso: un comico single a New York. Sin dalla seconda stagione le richieste si stabilizzeranno attorno alle 25 puntate fino al 1999. La serie ha portato fama e fortuna non solo al suo attore protagonista, ma anche agli altri interpreti: Michael Richards (nella parte di Cosmo Kramer), Jason Alexander (nella parte di George Costanza). Oltre che a Julia Louis-Dreyfus (Elain, ex di Jerry nella sit-com ed unico personaggio femminile stabile del gruppo).

In Italia, la sit-com è andata in onda su TMC e successivamente su TMC2. La serie racconta la vita di tutti i giorni di Seinfeld e dei suoi più vicini amici e parenti. Proponendosi come un perfetto contenitore per osservazioni ironiche e taglienti sui costumi e i comportamenti umani.