Jessica Chastain fu considerata per Doctor Strange

L’attrice Jessica Chastain ha avuto una carriera ricca di soddisfazioni, dalla sua performance vincitrice del Golden Globe nei panni di Maya in Zero Dark Thirty a quella recente dove ha vestito i panni di Beverly Marsh adulta in IT 2. A quanto sembra ha anche avuto l’opportunità di recitare in Doctor Strange nei panni di Christine Palmer, ruolo poi andato a Rachel McAdams. Queste informazioni provengono dallo scrittore Robert Cargill, che ha dichiarato quanto segue durante l’ultimo episodio di Junkfood Cinema: “La cosa interessante che Hollywood sta iniziando a scoprire, è che molte attrici là fuori vogliono essere supereroi tanto quanto gli attori”.

Robert Cargill spiega il perchè del rifiuto

Arriva poi la conferma sull’attrice: “So che è successo con Scott Derrickson. È andato da Jessica Chastain per farla conoscere Doctor Strange, perché la stavamo considerando”. Perché Jessica Chastain ha rifiutato di interpretare Christine Palmer in Doctor Strange? Secondo C. Robert Cargill, voleva qualcosa in più di un ruolo secondario nell’MCU. “Quello è stato il rifiuto più bello di sempre. Voleva essere in un film Marvel, ma voleva essere il supereroe”.

Ricordiamo che il sequel di Doctor Strange farà parte della Fase 4 del MCU. Il nuovo regista, come sappiamo, sarà l’acclamato Sam Raimi. Per quanto riguarda il cast, invece, sono già state confermate le presenze di Benedict Cumberbatch (Stephen Strange), Benedict Wong (Wong), Elizabeth Olsen (Scarlet Witch) e Chiwetel Ejiofor (Barone Mordo). Hnentertainment ha confermato che il film Marvel sarà girato anche nei Longcross Studios nel Surrey, in Inghilterra. Il primo capitolo di Doctor Strange ha incassato 232 641 920 $ in Nord America e 445 076 475 $ nel resto del mondo, per un incasso complessivo di 677 718 395 $, a fronte di un budget di produzione di $165 milioni. Il film è l’undicesimo maggiore incasso del 2016.