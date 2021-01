Jim Gaffigan sarà Spugna nel live-action Peter Pan & Wendy...

Mr. Smee è stato scelto per Peter Pan e Wendy di Disney+. Secondo The Wrap, l’attore/comico Jim Gaffigan interpreterà il ruolo dello sfortunato primo ufficiale di Capitan Uncino, Spugna. I personaggi centrali del remake live-action sono già stati scelti: Peter Pan sarà interpretato da Alexander Molony e Wendy da Ever Anderson. Inoltre, Jude Law interpreterà Capitan Uncino e Yara Shahidi interpreterà Tinkerbell. David Lowery dirigerà e scriverà la sceneggiatura insieme a Toby Halbrooks. Peter Pan e Wendy è un adattamento live-action del film Disney del 1953 Peter Pan (a sua volta basato sull’opera teatrale Peter Pan del 1904, o Il ragazzo che non sarebbe cresciuto di J. M. Barrie).

Il film doveva uscire nelle sale

Il film era originariamente previsto per l’uscita nelle sale, ma alla presentazione dell’Investor Day 2020 della Disney, la società ha annunciato che, insieme a Pinocchio, sarà invece presentato in anteprima su Disney+. Diretto da David Lowery, Peter Pan e Wendy vedono dunque Alexander Molony nei panni di Peter Pan, Ever Anderson nei panni di Wendy Darling. Jim Gaffigan invece interpreterà Mr. Smee e Alyssa Alook sarà Tiger Lily. Il film non ha ancora ricevuto una data di uscita.

Peter Pan e Wendy, Pinocchio, Hercules e Atlantis si uniranno a una serie di altri remake moderni rilasciati negli ultimi anni. Finora, la Disney ha rifatto Mulan, Cenerentola, Il re leone, Aladdin, Lilli e il vagabondo, Il libro della giungla. Oltre ad Alice nel paese delle meraviglie (che comprendeva il sequel Alice attraverso lo specchio), Dumbo e La Bella e la bestia. Anche la storia della Bella Addormentata è stata adattata, con un focus sulla cattiva Malefica, in Maleficent e Maleficent: Mistress of Evil. Peter Pan e Wendy sarà diretto da David Lowery, già regista del live action de Il Drago Invisibile. L’esordiente Alexander Molony avrà il ruolo di Peter, mentre l’esordiente Ever Anderson sarà Wendy.