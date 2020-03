Jungle Cruise si mostra in un nuovo trailer

È arrivato online il nuovo trailer di Jungle Cruise, atteso film Disney con due protagonisti d’eccezione. Stiamo parlando di Dwayne ‘The Rock’ Johnson ed Emily Blunt che divideranno lo schermo nella nuova pellicola in arrivo questa estate. I due stanno portando avanti una buffa campagna di promozione per il film in cui si punzecchiano su chi sia l’effettivo protagonista di Jungle Cruise.

Jungle Cruise, ecco il nuovo trailer del film

Watch the new trailer for Disney's #JungleCruise starring Dwayne Johnson (@TheRock) and Emily Blunt. In theaters July 24! pic.twitter.com/742a6UyNC0 — Jungle Cruise (@JungleCruise) March 10, 2020

Qui sopra potete vedere il video, che ci porta al centro di questa avventura nella giungla. Nella prima scena seguiamo il racconto della protagonista femminile che narra di un leggendario albero capace di curare ogni male e dei pericoli che il mondo correrebbe se cadesse nelle mani sbagliate. Dopodiché vediamo il duo nella loro missione di ricerca che li porterà nel cuore della Foresta Amazzonica. L’impressione è che si tratti di un’avventura decisamente divertente e appassionante, ma ovviamente dovremo aspettare la visione del film per saperne di più.

Double main event drops tomorrow..

Our NEW @JungleCruise TRAILER #2 & our NEW (actual) POSTER.

Gotta love ol’ Emily “yuk it up” Blunt making herself look cool, beautiful & heroic in her poster & making me look scared & constipated.

Good one, Em. You got one coming, kid 👍🏾😈🥃 pic.twitter.com/hT8G5Qy5Y0 — Dwayne Johnson (@TheRock) March 9, 2020

Nel frattempo lo scontro amichevole tra The Rock ed Emily Blunt prosegue sui social. I due si erano già ‘affrontati’ sul palco del D23 Expo con la presentazione dei primi due trailer del film. Ognuno aveva mostrato una versione che si concentrava sul proprio personaggio, mettendone in luce gli aspetti più interessanti. Ora la sfida si sposta sui poster di Jungle Cruise.

Nel breve video pubblicato da Johnson sul suo profilo Twitter ognuno dei due fa vedere al pubblico una locandina del film. Tuttavia in entrambe luno dei due eroi è nascosto dall’altro. Ovviamente nessuno di questi è la versione definitiva che è invece quella che potete trovare qui di seguito.

Check out the new poster for Disney’s #JungleCruise. See it in theaters July 24! pic.twitter.com/Vz3XTTru2Q — Jungle Cruise (@JungleCruise) March 10, 2020

Vi ricordiamo che il debutto italiano di Jungle Cruise è attualmente fissato per il prossimo 12 agosto.