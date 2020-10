Anche Jurassic World saluta il 2021

Un’altra brutta notizia per il mondo dei blockbuster cinematografici. Anche Jurassic World: Dominion infatti ha cambiato data di uscita, rinunciando al suo slot nel 2021. Ora la pellicola, che chiuderà la trilogia che ha riportato i dinosauri al cinema, arriverà nel corso del 2022. La notizia è arrivata ieri, con la pubblicazione di un nuovo teaser poster dell’opera che mostrava la nuova data di release. Potete vederlo qui di seguito.

I fan di Bryce Dallas Howard e Chris Pratt, ma in generale della saga cinematografica in questione dovranno quindi attendere quasi un anno in più. Il film, inizialmente previsto per il 2021, farà infatti il suo debutto nelle sale americane il 10 giugno del 2022. Un rinvio che si accoda a tanti altri arrivati negli ultimi giorni per altrettanti blockbuster, che sta facendo preoccupare alcuni commentatori sulla sopravvivenza delle sale in questi mesi.

For the past three months, I’ve worked with an extraordinary cast and crew on a film we can’t wait to share with the world. Even though we'll have to wait a bit longer, it will all be worth it. Let’s stay healthy and take care of each other until then. pic.twitter.com/vnGzhHs4nR

— Colin Trevorrow (@colintrevorrow) October 6, 2020