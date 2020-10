Steve Carell tornerà nella seconda stagione di The Morning Show...

TVLine ha confermato che Steve Carell ha firmato formalmente per tornare al dramma di Apple TV+ The Morning Show come personaggio regolare della serie nella seconda stagione. L’entità del coinvolgimento del veterinario The Office nella stagione 2 è rimasta una questione aperta sin dalla conclusione della prima stagione lo scorso anno. All’epoca, lo showrunner Kerry Ehrin disse a THR: “Vorremmo che [Steve] tornasse nella seconda stagione”, aggiungendo: “È in lavorazione, ma non è ancora un accordo concluso. Questo è tutto quello che posso dire. Ma mi piacerebbe molto che lo fosse e penso che continuare quella storia sia davvero importante”.

Ehrin parla di Mithc

Nella prima stagione di The Morning Show, il co-conduttore caduto in disgrazia Carell, Mitch Kessler, è stato licenziato dalla TMS dopo essere stato accusato di molteplici reati #MeToo. Nella seconda stagione, Ehrin ha detto che Mitch sarà “ancora lo stesso ragazzo, ma avrà solo più consapevolezza di non essere un bravo ragazzo. Le persone non cambiano completamente dall’oggi al domani, nemmeno in una tragedia”. Quindi: “Le persone sono così cablate; abbiamo tutte le nostre abitudini e le nostre nevrosi legate così profondamente che cadi nelle tue vecchie abitudini di negazione o di scuse”. In conclusione: “Ma ora si tratta ancora di quella lotta per conoscere veramente la verità – che ha fatto cose molto, molto brutte. Non si tratta di un ritorno. Si tratta di qualcos’altro”.

La produzione della seconda stagione di Morning Show, interrotta all’inizio di quest’anno a causa di COVID-19, riprenderà a Los Angeles il 19 ottobre. The Morning Show è una serie televisiva statunitense con protagonisti Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell. Oltre a Gugu Mbatha-Raw, Billy Crudup, Néstor Carbonell e Mark Duplass. La serie, prodotta per il servizio streaming Apple TV+, viene distribuita dal 1º novembre 2019.