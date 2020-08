Online il primo trailer della Snyder Cut di Justice League...

Il prossimo anno finalmente farà il proprio debutto la leggendaria Snyder Cut. È con questo nome che è diventata famosa la versione di Justice League creata da Zack Snyder, appunto. Dopo lunghe campagne da parte dei fan, finalmente è arrivato poche settimane fa l’annuncio del suo debutto. Pochi minuti fa, durante il panel a essa dedicata del DC FanDome sono arrivati nuovi dettagli in merito. Ma soprattutto, è arrivato il primo trailer ufficiale della Snyder Cut di Justice League.

Justice League, ecco il primo trailer ufficiale della Snyder Cut

“He’s never fought us – not us united.” Watch the first trailer for Zack Snyder’s Justice League, FILLED with new Snyder Cut footage. #DCFanDome pic.twitter.com/UBkHGbKg6u — IGN (@IGN) August 22, 2020

Oltre al trailer, Snyder stesso ha rivelato che la sua versione del film durerà circa 4 ore. Sarà suddivisa in 4 parti, che come già rivelato arriveranno nel 2021 su HBO Max. Per quanto riguarda i Paesi dove il servizio non è ancora disponibile, il regista ha confermato che Warner Bros. è al lavoro sugli accordi per poter portare la pellicola in tutto il mondo.

In origine Zack Snyder aveva ricevuto l’incarico di dirigere il film sul più importante team di supereroi della DC Comics. A causa di una tragedia personale ha però dovuto passare il testimone a Joss Whedon, nel pieno della produzione. Sotto questa nuova guida, il progetto ha subito moltissime modifiche e i fan l’hanno notato, confrontando i diversi trailer con la versione arrivata nelle sale.

Si è diffusa così la ‘leggenda’ dell’esistenza di un montaggio del film fedele alla visione di Snyder. Gli appassionati hanno quindi lanciato una lunga e complessa campagna per il rilascio di questa versione e, dopo tanto impegno, finalmente è arrivato l’annuncio che tanti attendevano. E ora, è finalmente disponibile un primo trailer ufficiale della Snyder Cut di Justice League,

Cosa ne pensate? Siete curiosi di scoprire questa versione così leggendaria del film? Vi ha convinti il primo trailer della Snyder Cut?