Kevin Feige è al lavoro sui film Sony?

Olivia Wilde sta dirigendo un film Marvel per Sony e tutte le indiscrezioni portano a Spider-Woman. Per alcuni, Sony sembra avere qualche problema con i piani in merito. Lo studio che detiene i diritti cinematografici di Spider-Man insieme ai suoi personaggi secondari della Marvel Comics ha un sequel di Venom, Morbius e altri titoli in arrivo. Tuttavia, solo il terzo film di Tom Holland/Spider-Man sarà una collaborazione con i Marvel Studios. D’altronde, quando si tratta di lavorare ai film di Spider-Man, per i due studi non è mai facile. Eppure sembra che il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige possa essere più coinvolto di quanto sia nei film Sony.

Olivia Wilde potrebbe aver svelato il coinvolgimento di Kevin Feige

Pur sforzandosi di mantenere il segreto, Olivia Wilde potrebbe aver svelato comunque qualcosa di grande. “Tutto quello che posso dire è che questa è di gran lunga la cosa più eccitante che mi sia capitata perché non solo riesco a raccontare una storia che… Non solo mi sento come se dovessi raccontare una storia che… Dio, è come ascoltare me stessa che cerca di evitare la pistola a piombini di Kevin Feige.”, ha detto Wilde in un’intervista con EW. La regista ha aggiunto: “Stiamo assistendo a questo incredibile afflusso di registe e narratrici che si impadroniscono di questo genere, di questo spazio di supereroi, e lo infondono con la loro prospettiva”. Quindi: “Non solo posso raccontare la storia come regista, ma posso anche svilupparla e questo è ciò che lo ha reso così incredibile per me”.

Leggendo tra le righe, la prospettiva entusiasta e genuina di Olivia Wilde del film in uscita lascia spazio ad una parte chiave, rimasta nella mente dei fan dei film Marvel. Ovvero: “cercare di evitare la pistola a pallini di Kevin Feige”. Questo indizio fornisce davvero più domande che risposte, anche se la conclusione immediata è che la Wilde stia ammettendo che Kevin Feige sia coinvolto nel film Sony. Il che indicherebbe che il suo film di Spider-Woman sarà collegato al canone del Marvel Cinematic Universe.