Ray Fisher torna all’attacco: “Ben Affleck in The Flash? Un diversivo”

La campagna della star di Justice League Ray Fisher contro Warner Bros. Pictures e DC Films continua e coinvolge ora anche Ben Affleck. Con un post su Twitter, l’attore di Cyborg afferma che il recente annuncio del ritorno di Batman di Ben Affleck nel film in uscita The Flash è stato poco più che una trovata pubblicitaria della Warner Bros. Nel post, Fisher afferma: “Sfortunatamente, la finta notizia su Frosty con Jason non è stata l’unica tattica da PR che è stata utilizzata per distrarre dalla serietà della situazione di Justice League” le parole di Fisher. E ancora: “Ben di ritorno come Batman era ovviamente in programma per essere rivelato al DC FanDome. Vi darò una motivazione per cui @wbpictures potrebbe aver deciso di anticiparlo“.

Unfortunately, the fake Frosty news with Jason wasn’t the only PR tactic used to distract from the seriousness of the JL situation.

Ben returning as Batman was clearly meant to be revealed at DC Fandome.

I’ll give you one guess as to why @wbpictures likely jumped the gun.

— Ray Fisher (@ray8fisher) September 15, 2020