Wonder Woman 1984 arriva ufficialmente a gennaio in Italia

La Warner Bros. ha ritardato ancora una volta l’uscita nelle sale di Wonder Woman 1984 pochi giorni fa. Si tratta del terzo rinvio: da giugno 2020 è stato spostato ad agosto e poi a ottobre. Da ottobre poi lo show è stato ricollocato definitivamente a dicembre e in una data molto particolare: Wonder Woman 1984 uscirà il 25 dicembre 2020 negli USA. Riguardo l’Italia invece, c’è da attendere il nuovo anno visto l’annuncio ufficiale via twitter che ha ufficializzato l’uscita dello show il 14 gennaio 2021.

Preparatevi per la nuova era di Wonder Woman.#WW84 dal 14 gennaio al cinema. pic.twitter.com/L53NzSuQG8 — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) September 15, 2020

Toby Emmerich parla del film

“Patty è una regista eccezionale e con Wonder Woman 1984 ha realizzato un film incredibilmente dinamico che gli spettatori di tutte le età di tutto il mondo adoreranno”, ha dichiarato Toby Emmerich, presidente di Warmer Bros. Motion Picture Group. “Siamo molto orgogliosi del film e non vediamo l’ora di portarlo al pubblico per le vacanze”. La regista di Wonder Woman Patty Jenkins ha dichiarato che il terzo capitolo sarà l’ultimo da lei diretto. I fan di DC Comics stanno ancora aspettando l’uscita di Wonder Woman 1984, ma ciò non ha impedito alle persone di chiedersi cosa verrà dopo.

In un’intervista a Geek, la regista ha ammesso che seguirà la seconda guerra mondiale sarà il suo ultimo capitolo della saga con Gal Gadot. Patty Jenkins ha spiegato: “Wonder Woman 1984 mi ha dato l’opportunità di fare molte cose che non ho potuto realizzare con il primo lungometraggio. Ero contenta di raccontare una storia di origini”. Per poi aggiungere: “Non abbiamo ancora visto tutto ciò di cui Diana può essere capace, perciò non vedo l’ora di mostrare un altro po’ della sua forza. E poi si vedrà ancora un po’ della sua lotta interna: perché lei è una dea che cerca di aiutare gli umani”. Riguardo il film la regista ha dichiarato: “Non è solo qualcuno che combatte contro il male, cerca di mostrare ai cattivi come migliorarsi. Wonder Woman 3 sarà il mio ultimo film, perciò dovrò mettere tutto in quel lungometraggio. Dobbiamo lavorarci con molta attenzione”.